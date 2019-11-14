2019-11-14T00:42:22+03:00
Происшествия

Версия: Доцент СПбГУ Соколов убил студентку-любовницу, когда она спала

Выстрел в упор в висок говорит о том, что жертва не сопротивлялась
Роман ЛЯЛИНДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Расследование преподносит новые мнения о подробностях громкого убийства.Расследование преподносит новые мнения о подробностях громкого убийства.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге продолжается расследование жестокого убийства 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Ранее предполагали, что со студенткой расправились во время ссоры. Но теперь выяснилось, что все могло быть иначе. Напомним, доцент СПбГУ Олег Соколов планировал сыграть с девушкой свадьбу, но в роковой день из-за ссоры застрелил и расчленил свою невесту. По некоторым предварительным мнениям, в Анастасию целились в упор.

- Из обреза этой малокалиберной винтовки ТОЗ-17 при желании можно убить человека, но только с близкого расстояния. Если били в упор и в определенные части тела – в висок, - рассказал «КП-Петербург» экс-председатель правления Общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев.

Именно из этого оружия, по предварительным данным, и застрелили Анастасию. Фото: СК РФ

Именно из этого оружия, по предварительным данным, и застрелили Анастасию. Фото: СК РФ

По мнению действующих криминалистов Следственного комитета, выстрел в упор в висок может свидетельствовать, что жертва не сопротивлялась.

- Если девушка не оказывала давления, то, по одной из версий, она могла быть без сознания или спала. Но достоверно установить, что жертва именно спала в момент выстрела нельзя. Можно только предположить по определенным признакам, - сообщили «Комсомолке» собственные источники.

Добавим, что 13 ноября Соколова официально уволили из СПбГУ за «аморальный проступок». В этот же день из-за сильного стресса увезли в больницу на «скорой» пожилых родителей экс-доцента. Что касается отца и матери убитой Анастасии, то они сейчас ждут, когда можно будет забрать тело дочери. Родители аспирантки абсолютно разбиты горем. Анастасию собираются похоронить на родине в Краснодарском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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