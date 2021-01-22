На Ольгу Бузову обрушилась черная полоса: во время разрыва с Давой певица узнала про рак у бабушки

Бузова едва сдерживает слезы Фото: Олег ЗОЛОТО

У телеведущей Ольги Бузовой вновь черная полоса. На известную певицу одномоментно свалились все несчастья, которые только можно представить. Перед Новым годом объявили о закрытии проекта "Дом-2", который по сути и дал Ольге путевку в шоу-бизнес. Она была на проекте дольше всех остальных участников, почти с самого начала его основания. Проект приносил хорошую почти ежедневную раскрутку и огромные доходы, в том числе и рекламные за счет поддержания рейтингов. Но теперь у ведущей остался лишь проект "Бузова против Бородиной".

Сама Ольга старалась смотреть на жизнь оптимистично и не сильно расстраиваться из-за закрытия проекта. Но тут ее ждал еще один удар судьбы. История с ее бывшим мужем Тарасовым повторилась. В Новый год Бузова рассталась со своим женихом Давидом Манукяном, свадьбу с которым она транслировала в прямом эфире прямо с Мальдив. Но как оказалось, их отношения были далеки от идеала. Пара рассталась и Ольга не стала, как в прошлый раз, скрывать причину разрыва.

Ольга Бузова объявила о расставании с Давой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище? - опубликовала Ольга переписку с Манукяном. - Ты меня бьешь, плюешь в лицо, оскорбляешь.

Следом за этим Ольга показала другую часть переписки, в которой Манукян писал, что улетит от Ольги первым же рейсом. Судя по всему, речь шла об отдыхе на Мальдивах, где они проводили январские.

- Показать, как он ... [занимается сексом] с ... [проститутками]? Как он бьет меня?, - не выдержала Ольга, пожаловавшись своим подписчикам. - Я не знаю, я делаю правильно или нет. Я его заблокировала. Если вы меня любите, вы тоже это сделаете. Мне ... [плохо]. Я могу ошибаться, простите меня все. Но вот сейчас так.

Ольга Бузова опубликовала переписку с Давой Фото: СОЦСЕТИ

Во время эфира Ольга Бузова едва сдерживала слезы. Было видно, что ей трудно подобрать слова, чтобы описать все случившееся. К слову, мама Ольги Бузовой, наученная опытом, изначально относилась к Манукяну с большим сомнением.

- А что, выход замуж что-то гарантирует? - негодовала мать Ольги Бузовой Ирина в разговоре с "КП". - Мы уже там были. Поэтому тут дело такое. Нравится развлекаться, пусть развлекается.

Слова Ирины Бузовой оказались пророческими. Сразу же после объявления о женитьбе Ольга разорвала отношения. Но и это, как оказалось, не конец череды неудач в ее жизни.

Мать Ольги Бузовой сразу с недоверием отнеслась к Манукяну Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Перед самым юбилеем Ольги Бузовой стало известно, что любимая бабушка телеведущей из Литвы тяжело заболела. Из-за этого мать Ольги Ирина Бузова пропустила день рождения дочери и отменила все мероприятия.

- Мне нужно добраться до мамы, я пока не могу ни о чем больше думать, - жаловалась Ирина Бузова корреспонденту "КП-Петербург".

Ирина Бузова долгое время не могла пробиться в Литву из-за ограничений по коронавирусу. С бабушкой Ольги, как оказалось, все плохо. Телеведущая объявила, что родственница больна раком. Однако точный диагноз еще не поставлен. Об этом сообщила Ирина Бузова, которая все-таки смогла долететь до Литвы.

Бабушка Ольги Бузовой, предварительно, больна раком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Собираемся сдавать кровь на все, диагноз не ясен, но бабушка в адеквате, пытается ходить по квартире и немного ест, - рассказала Ирина Бузова Ольге в переписке. - Держись, моя лапочка, и не такое пережили.

Со своей литовской бабушкой Ольга очень близка, поэтому ее болезнь - большой шок для телеведущей.

- Ольга с детства человек – авария, и при этом очень сентиментальная, как наша литовская бабушка. Влезет во что-то, потом рыдает, расстраивается, - признавалась "КП" Ирина Бузова.

Сестру Бузовой Анну ранее сразил инсульт Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К слову, болезнь бабушки не единственное, через что семье Бузовых пришлось пройти в последнее время. Болезнь ударила и по другой близкой для Ольги родственнице - ее младшей сестре Анне. Девушка недавно перенесла инсульт.

- Это страшно, потому что мы не знаем причин, из-за чего случился инсульт, - жаловалась "КП" Ирина Бузова. - Будем смотреть, останутся ли какие-то последствия.

Все это разом свалилось на Ольгу Бузову и буквально подкосило ее.

- Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви, - пожаловалась подписчикам Ольга.

Сейчас Ольгу Бузову поддерживает мама и сестра. Семья переживала и не такие трудные времена.

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