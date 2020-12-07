Улица Рубинштейна стала зоной платной парковки с 7 декабря

Волонтеры помогают правильно парковаться на улице Рубинштейна. Фото: ГЦУП СПб

Зона платной парковки заработала с 7 декабря на улице Рубинштейна. Теперь задаром здесь постоять могут только владельцы электрокаров или многодетные автомобилисты и прочие льготники. Однако, всем им понадобится специальное разрешение. Местным жителям также дали поблажку. А тем, кто не понял всех тонкостей, помогут волонтеры.

- Платная парковка на Рубинштейна открылась! 104 парковочных места, из которых 11 - для транспортных средств инвалидов. Если у вас возникли вопросы, как пользоваться платной парковкой, обращайтесь к волонтерам, - сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга.

Также стала известна стоимость парковки. Она составит 30 рублей в час – за мотоциклы; 60 рублей – за легковые автомобили; 120 рублей – за грузовые автомобили, автобусы. При этом платить надо только с 8:00 до 20:00. А в остальное время стоянка бесплатна.

А, чтобы очистить улицу от лишних машин, по выходным и праздникам Рубинштейна должна стать пешеходной.