Суды шли пять лет: житель Петербурга добился компенсации за смерть дочери, погибшей в авиакатастрофе над Синаем

Катастрофа над Синаем унесла жизни 224 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Санкт-Петербурга смог отсудить у авиаперевозчика и ее страховой компании компенсации за гибель дочери, которая стала жертвой катастрофы над Синайским полуостровом. Речь идет о теракте 2015 года. Тогда жертвами взрыва на борту самолета стали 217 пассажиров и семь членов экипажа, летевших из Шарм-эль-Шейха в Петербург.

- Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело по иску Ивана Петрюка к ООО «Авиакомпания Когалымавиа», СПАО «Ингосстрах» о возмещении материального вреда в связи с гибелью дочери в результате крушения 31 октября 2015 года самолета Airbus-321-200, установил: Петрюк обратился в суд с иском о возмещении материального вреда в размере 2 000 000 рублей. Стороны попросили суд утвердить мировое соглашение, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме этого, отец погибшей пассажирки получит 40 тысяч рублей в качестве покрытия судебных издержек. А поскольку стороны смогли договориться, то дело было прекращено.

Родные погибших более пяти лет через суды пытаются получить компенсации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что после трагедии родственники жертв катастрофы безуспешно пытались отсудить крупные суммы как у авиаперевозчика, так и у властей Египта - взрывное устройство было подложено в самолет в аэропорту Шарм-эль-Шейха перед вылетом.

С 2015 года подавались как коллективные, так и индивидуальные иски, однако они были удовлетворены лишь частично. Так, в 2018 году Замоскворецкий суд Москвы присудил компенсации в размере от 50 000 до 700 000 рублей 148 родным жертв катастрофы, всего на сумму в 32 миллиона рублей. При том, что потерпевшие требовали более 100 миллиардов.

Египетские суды требования компенсаций и вовсе отклонили.

Нынешнее решение может стать первым в череде исков о возмещении морального вреда родственникам погибших пассажиров.

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