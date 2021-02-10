Суд отказал историку Соколову по иску к передаче Ксении Собчак

Суд отказал Соколову в иске к передаче Ксении Собчак Фото: Артем КИЛЬКИН

Историк Олег Соколов проиграл очередной суд. В среду, 10 февраля 2021 года, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал по иску доцента к выпуску шоу Ксении Собчак, в котором бывшая любовница расчленителя Екатерина Пржигодзская рассказала подробности их личной жизни.

- В эфире "Первого канала" 19 октября 2020 года вышел выпуск из цикла передач "Док-ток" под названием "Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова". В данном фильме Собчак берет интервью у Пржигодзкой, которая рассказывает о конфликте с Соколовым, произошедшем в 2008 году в Москве, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Доцент заявил, что передача порочит его честь и достоинство Фото: Артем КИЛЬКИН

В иске Соколов заявил, что обвинения его жестком избиении, угрозах и фактической попытки убийства превращают его в общественном сознании в опасного маньяка. С этим историк не согласен. Соколов требовал, чтобы суд признал выпуск шоу не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и его деловую репутацию, а также возместить ему судебные расходы в размере 1 тысячи рублей.

Однако после рассмотрения иска, суд отказал Соколову. Отметим, что ранее подобная участь постигла другой подобный иск, но к фильму "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". Историк требовал удалить видео и компенсировать ему моральный вред. Но суд отказал в удовлетворении данных требований.

Напомним, что 25 декабря 2020 года завершилось долгое и одно из самых громких судебных разбирательств в отношении Олега Соколова. за жестокое убийство, а также расчленением своей возлюбленной Анастасии Ещенко его приговорили к 12,5 годам тюрьмы.

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