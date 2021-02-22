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Общество

Необычный снимок ночного Санкт-Петербурга сделали космонавты МКС

Поймать город на Неве в кадр было непросто, ведь станция пролетает над ним довольно редко
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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