Необычный снимок ночного Санкт-Петербурга сделали космонавты МКС

Необыкновенную фотографию ночного Санкт-Петербурга с космической высоты выложил в сеть Роскосмос. Сделать редкий кадр получилось у космонавта Олега Кононенко: сейчас Герой России родом из Туркменистана находится на Международной космической станции.– Если вы житель Санкт-Петербурга, и вам удалось заметить в небе пролетающую МКС, считайте, что повезло, – отмечают в Роскосмосе. – Ведь географические координаты города не соответствуют траектории полета станции. Поэтому космонавтам, которые находятся на борту, редко удается сфотографировать Петербург.Впрочем, иногда МКС и Петербургу все же удается повидаться. Заметить станцию «земляне» могут в те редкие дни, когда над Северной столицей не стоят плотные серые облака.– Станция освещается Солнцем и отражает солнечный свет на определенном отрезке траектории так же, как Луна, – дают инструкцию в Роскосмосе. – Если однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, вы увидите в небе быстро движущуюся немерцающую звезду белого, а иногда красновато-оранжевого цвета, можете смело доставать телефон и хвалиться увиденным в соцсетях!Любопытно, что пользователи сети трудов космонавта-фотографа не оценили: по мнению петербуржцев, их город уже становился героем более ярких и детализированных «космических» снимков. Правда, сделал их тот же Кононенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Космонавт Андрей Борисенко: Ни одно фото не передаст, насколько красива планета ЗемляГерой России из Петербурга готовится к третьему полету в космос и к своему 55-летнему юбилею (подробности)Космонавт из Санкт-Петербурга снял на видео сближение Луны и Венеры со звездным скоплениемИван Вагнер дополнительно посмеялся над сторонниками теории плоской Земли (подробности)Петербургский космонавт показал фото северного сияния с Венерой из космосаСнимком одного из самых красивых природных явлений Иван Вагнер поделился в социальной сети (подробности)