«Это катастрофа!»: Как петербуржцы отреагировали на перенос сроков открытия новых станций метро

"Комсомолка" узнала мнение петербуржцев о переносе сроков открытия новых станций метрополитена. Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй день в Санкт-Петербурге активно обсуждают досадную новость о переносе сроков открытия новых станций метрополитена. Напомним, Смольный разработал проект постановления об изменении схемы развития подземки. Ввод в эксплуатацию почти всех станций сместили на несколько лет вперед. При этом эксперты в метростроении включают скептиков на полную и твердят, что сроки открытия вскоре сдвинут еще дальше.

«Комсомолка» решила выяснить у горожан, как они отреагировали на решение Смольного. Некоторые жители Северной столицы особенно сетуют на транспортные трудности в Калининском и Красносельском районах.

Особенно горожанам не хватает Красносельско-Калининской линии метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мне не хватает метро на Юго-Западе, в частности – на улице Зорге, - рассказал «КП» уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. – Там должна быть станция «Улица доблести», но пока нет даже «Юго-Западной». Возможно, нам стоит строить не подземное, а наземное метро, как в Вене. Это гораздо дешевле и быстрее.

С омбудсменом соглашается председатель Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Светлана Иванова.

- Мне очень не хватает станции метро «Юго-Западная», потому что я там живу. И еще есть Красносельский район, который сейчас активно застраивается. Там оно тоже очень необходимо, - считает женщина.

Страдают от отсутствия метро и самые возрастные жители Петербурга. К примеру, Жанна Кисилева, глава Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района, часто терпит неудобства в попытках добраться до ближайшей станции подземки.

- У нас в районе проблемы с транспортом сумасшедшие. Разговоры шли об их решении еще тогда, когда я сюда переехала – это примерно… 60 лет назад! А теперь у нас кварталы новостроек, дороги перегружены. Чтобы добраться до метро («Площадь «Ленина» - Прим. ред.), надо ехать на автобусе, который стоит в пробке, или троллейбусе, который ходит раз в 40 минут. Я уже на пенсии, могу и подождать. А как молодым быть, если на работу или учебу надо к восьми утра? Это катастрофа! – расстраивается ветеран.

Со строительства коричневой ветки метро Смольный срезал 2,2 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам завотделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александра Суворова, подземка – лучшее лекарство от пробок, которых сейчас пруд пруди возле новеньких жилых комплексов.

- Лично мне очень не хватает метро на юге, от «Проспекта ветеранов» и дальше, в сторону Стрельны. Там сейчас строятся гигантские жилые комплексы, которые получаются отрезанными от города. Там постоянно пробки, добираться туда очень неудобно, - сетует Суворов.

Призер конкурса «Учитель года – 2020», петербургский педагог Иван Меньшиков, предрекает городу крайне неприятные метаморфозы, если сроки строительства метро снова сорвут.

- Конечно, станций не хватает, и особенно остро их дефицит чувствуется в спальных районах. Боюсь, что дальнейшая экономия на развитии общественного транспорта грозит превратить Петербург в перегруженный, грязный и некомфортный для жизни город, - однозначно говорит педагог.

Да и в центре не помешало бы добавить еще пару станций, как рассуждает руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

- Я часто хожу в Мариинский театр, поэтому хочется, чтобы построили станцию метро на Театральной площади. Сейчас туда добираюсь на машине и постоянно трачу много времени, чтобы найти место для парковки, - делится с «Комсомолкой» Захаров.

Добавим, что ранее эксперты озвучили журналистам «КП» главные причины переноса сроков ввода новых станций петербургского метрополитена.

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