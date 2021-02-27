Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 февраля 2021 года: Рекорд по числу вакцинаций за сутки и просьба Роспотребнадзора продлить масочный режим

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 27 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 27 февраля 2021 года. За прошедшие сутки в Северной столице медики выявили инфекцию еще у 947 человек. Эпидситуация продолжает улучшаться. Темы вакцинации набирают обороты. Накануне даже установили рекорд по числу сделанных прививок за сутки – больше 16 тысяч. При этом 8 тысяч горожан получили только первый компонент «Спутника V».

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 365 287 человек. Умерли от инфекции 11 000 горожан (+40 за сутки), а выздоровели 295 171 (+1667), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Комздраве рассказали, что в городе пока нельзя прививаться иностранным гражданам. Такая услуга доступна лишь в Москве в отдельных посольствах. Все потому, что от вакцинирующегося требуется обязательный пакет документов: российский паспорт, СНИЛС и полис.

В городском Управлении Роспотребнадзора настаивают на необходимости продлить масочный режим в Северной столице, несмотря на угасание второй волны пандемии. В ведомстве разве что готовы одобрить увеличение числа зрителей на массовых мероприятиях, но и то не скоро.

В Ленобласти с 1 марта отменят некоторые ограничений по инфекции. За прошлый день в 47-м регионе заразились коронавирусом еще 126 человек (35 722 всего), 158 выздоровели (32 067), а семь скончались (622).