Софью Таюрскую загнобили из-за смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос

Софью Таюрскую затравили в Инстаграме из-за недостаточной скорби. Фото: СОЦСЕТИ

Пользователи Инстаграма загнобили жесткими комментариями солистку группы Little Big Софью Таюрскую за то, что она недостаточно скорбит по смерти экс-участницы коллектива Анны Кастельянос. Камнем раздора стал пост о записи композиции Lolly Bomb в 2017 году. В этот же момент на официальной странице Little Big и в Инстаграме ее лидера Ильи Прусикина появились соболезнования о смерти бывшей певицы.

- У Вас коллега померла, а вы все смеетесь; Как то не очень уместно, в связи с событиями; Почему про Анну Каст молчишь? - возмущаются в комментариях подписчики Таюрской.

Пост с соболезнованиями в сторис не спас певицу от критики. Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, другие поклонники встали на защиту певицы, отметив, что это ее личная страница. С Кастельянос Таюрская не пересекалась и в сторис Инстаграма опубликовала соболезнования: «Я не была знакома лично с Аней, мы с ней никогда не виделись. Приношу соболезнования родным и близким».

Тем не менее, в итоге все закончилось руганью в комментариях.

Напомним, что тело 39-летней Анны Кастельянос было найдено 28 февраля в ее квартире в петербургском районе Рыбацкое. Предположительной причиной смерти называется сердечная недостаточность. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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