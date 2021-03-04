Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 марта 2021 года: Рост на 426% числа больных за неделю и открытие памятника медикам, умершим от инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на утро четверга, 4 марта 2021 года. За минувший день в Северной столице зарегистрировали еще 962 случаев заражения инфекцией. Но интереснее другое – накануне суточное число горожан, больных коронавирусом, взлетело на 426,85% по сравнению с данными Смольного на прошлую среду. Власти объясняют это последствиям праздничных выходных и призывают не паниковать.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 370 019 человек. Умерли от инфекции 11 200 горожан (+39 за сутки), а выздоровели 305 551 (+2 635), - сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Эксперты из Межведомственного совета по противодействию коронавирусу в городе по-прежнему считают вакцинацию лучшим оружием против инфекции и просят жителей Северной столицы активнее участвовать в прививочной кампании. Эпидситуация тем временем улучшается, пусть и медленно.

На набережной Карповки установили памятник в виде ангела в честь медработников, умерших от COVID-19. Примечательно, что скульптуру создали по эскизам известного в городе художника Романа Шустрова, который тоже скончался от злополучной инфекции.

Журналист «Комсомолки» узнала из первых уст, от эксперта ВОЗ, правду о происхождении коронавируса. Оказалось, что тот самый рынок с летучими мышами в Ухани не был источником пандемии. А конспирологические версии об искусственном происхождении вируса или даже о создании его как биологического оружия ничем не подтверждаются.

Что касается Ленобласти, то там за прошлый день заразились коронавирусом еще 144 человек (36 444 всего), 226 выздоровели (32 996), а 6 скончались (663).