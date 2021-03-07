Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 7 марта 2021 года: Число пойманных безмасочников за февраль и снижение интенсивности вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 7 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро воскресенья, 7 марта 2021 года. За минувший день в Северной столице зарегистрировали еще 975 случаев заражения инфекцией. Эксперты отмечают снижение числа активных больных и рост количества выздоровевших, однако эпидситуация если и улучшается, то крайне медленно.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 372 963 человек. Умерли от инфекции 11 313 горожан (+39 за сутки), а выздоровели 313 501 (+2 750), - сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В комитете по вопросам законности правопорядка и безопасности рассказали, что за минувший февраль в городе попались на нарушениях по коронавирусу чуть больше 1,5 тысяч человек. Всем вручили по протоколу, который может в итоге превратиться в штраф по решению суда.

В Межведомственном совете по противодействию распространения COVID-19 тем временем сетуют, что петербуржцы менее охотно прививаются от инфекции в начале марта. Роста числа вакцинирующихся первым компонентом «Спутника V» почти нет. Губернатор Северной столицы пытается на своем примере рассказать, что вакцинироваться легко и просто – по словам градоначальника, спустя неделю у него нет и не было никаких симптомов. Александр Беглов надеется, что благодаря активному участию петербуржцев в прививочной кампании, к лету в городе образуется коллективный иммунитет.

Добавим, что «Комсомолка» продолжает рассказывать истории врачей, прошедших через «коронавирусный ад», в канун годовщины пандемии в Санкт-Петербурге. В последнем материале наши журналисты узнали от ученых, как прошел их первый выезд в Китай и Италию, охваченные инфекцией.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там за прошлый день заразились коронавирусом еще 146 человек (36 879 всего), 248 выздоровели (33 736), а 6 скончались (695).