Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 марта 2021 года: Проверка слухов о новом локдауне и рост числа пунктов с дефицитом вакцины

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 12 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» вновь собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на утро пятницы, 12 марта 2021 года. За прошлый день в Северной столице зафиксировали еще 961 случай заражения инфекцией. В Смольном отчитались о росте числа госпитализаций взрослых пациентов с «ковидом» и пневмонией – почти на 6%.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге медики обнаружили COVID-19 у 377 748 человек. Умерли от инфекции 11 527 горожан (+40 за сутки), а выздоровели 323 240 (+2805), - сообщили в Оперштабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В городе опять выросло количество прививочных пунктов с дефицитом первого компонента «Спутника V» - теперь до 16. Но в Смольном ожидают новую поставку вакцину уже на следующей неделе. Да и этих запасов хватит минимум на 8 дней. В Северной столице в поликлиниках остаются еще 54 тысячи доз прививки. Комздрав хочет перераспределить имеющиеся комплекты таким образом, чтобы в пунктах не было слишком много или слишком мало вакцины.

«Комсомолка» проверила слухи о якобы новом локдауне в Петербурге из-за наступления третьей волны пандемии коронавируса. В Смольном разве что пока оценивают вероятные риски из-за возможного ухудшения эпидситуации. В общем, это простой рабочий момент, а не готовые ограничительные постановления.

В Ленобласти на 11 марта картина по коронавирусу следующая: плюс 112 заражений (37 520 с начала пандемии), 273 выздоровления (34 722 всего) и 10 смертей (739).