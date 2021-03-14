Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 14 марта 2021 года: Рост числа заражений и массовая вакцинация

Последние новости по коронавирусу в Петербурге на 14 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» подготовила для читателей подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 13 марта 2021 года. За минувшие сутки в городе по официальным данным заболели еще 943 человека. Смольный отмечает, что по сравнению с неделей ранее, в Петербурге почти на 9 процентов выросло количество новых случаев заражения.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге медики обнаружили COVID-19 у 379 648 человек. Умерли от инфекции 11 619 горожан (+46 за сутки), а выздоровели 328 427 (+2326), - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге / Фото: Яндекс

На сегодняшний день Петербург лидирует по числу случаев заболевания. Об этом в конце рабочей недели заявила глава Роспотребнадзора Наталья Башкетова. Также она добавила, что ситуация не вызывает особого напряжения несмотря на такую статистику. В городе нет скачков или формирования новых очагов.

Губернатор Александр Беглов призвал дачников уже сейчас начать прививаться от коронавируса, чтобы до начала лета успеть пройти весь цикл, который длится 21 день. Он добавил, что в садоводствах будут работать мобильные бригады для вакцинации. Однако сделать прививку в городе куда проще.

Также на сегодня в Петербурге от коронавируса привились уже 305 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли 195 тысяч человек.

В Ленобласти на 13 марта картина по коронавирусу по-прежнему стабильная: плюс 127 заражения (37 769 с начала пандемии), 236 выздоровлений (35 173 всего) и 13 смертей (760).