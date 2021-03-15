Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 марта 2021 года: Смольный объяснил перебои с вакциной и петербургские полярники спустя год возвращаются домой

В Северной столице продолжают выявлять заражение коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» подготовила для читателей подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро понедельника, 15 марта 2021 года. За минувшие сутки в городе по официальным данным заболели еще 937 человек.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге медики обнаружили COVID-19 у 380 585 человек. Умерли от инфекции 11 656 горожан (+37 за сутки), а выздоровели 329 268 (+841), - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Смольном объяснили, с чем связаны перебои с вакциной в Петербурге. Как отметил губернатор Александр Беглов, препарат для прививок от коронавируса закончился далеко не во всех пунктах. Более того, вскоре город готовится принять большую партию вакцины. https://www.spb.kp.ru/online/news/4219909/

Полярники, застрявшие из-за пандемии в Антарктиде, наконец-то возвращаются домой. Ученые провели в морозных краях около года, и вот наконец за ними прибыло судно, которое доставит их в Петербург. Радостной новостью в соцсетях поделился геофизик Денис Мельников. https://www.spb.kp.ru/daily/27251.5/4381578/

Петербурженка выиграла международный конкурс кондитеров, который из-за пандемии впервые прошел онлайн. Женщина создала шоколадного монстра – героя из боевика «Хищник». По словам кондитера, чтобы одержать победу, нужно было выполнить ряд строгих требований. https://www.spb.kp.ru/daily/27251.5/4381613/