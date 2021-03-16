«Появилась надежда, что все изменится»: Пойманная на наркотиках дочь Вячеслава Малафеева пошла на поправку в реабилитационной клинике

Дочь Вячеслава Малафеева отказалась от асоциального образа жизни. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Жена легенды «Зенита» Вячеслава Малафеева рассказала о состоянии здоровья своей приемной дочери Ксении, которую чуть больше месяца назад отправили в реабилитационную клинику. Напомним, год назад 17-летнюю девушку поймали на сбыте наркотиков, полиция возбудила уголовное дело. Сам Малафеев напрямую не называет причину отправки девочки в больницу, разве что упоминая некую «зависимость». Ксюша же признавалась своим подписчикам в Instagram, что страдает булимией, про наркотики речь не шла.

В реабилитационной клинике девочка потихоньку встает на ноги, на что сильно надеялся глава семейства. По словам Екатерины Малафеевой, дочка всерьез задумывается о будущем.

Ранее Ксению ругали за асоциальный образ жизни. Фото: instagram.com/___malyshkaaaa

- У нее сейчас все хорошо. Я наконец-то впервые за долгое время услышала своего ребенка без влияния всяких болезней. Рассуждающей о жизни, наполненной эмоциями и совсем с другими планами на жизнь, - радуется приемная мать Ксении в своем Instagram.

Как пишет Екатерина Малафеева, девочка погружена в учебу и вовсю готовится к сдаче ЕГЭ. Кроме этого она танцует, готовит и занимается йогой. Родители называют ее мысли правильными и открыто гордятся Ксюшей, которая еще совсем недавно вела асоциальный образ жизни, ушла из дома и собиралась стать поп-певицей.

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