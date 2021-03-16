Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 марта 2021 года: Анонс поставки новой партии вакцины и снижение числа больных за неделю

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 16 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро вторника, 16 марта 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице, по официальным данным, заболели инфекцией еще 933 человека. При этом количество зараженных COVID-19 за минувшую неделю снизилось на 26%. Стихание второй волны пандемии продолжается, но очень медленными темпами.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге медики обнаружили COVID-19 у 381 518 человек. Умерли от инфекции 11 701 горожан (+45 за сутки), а выздоровели 329 952 (+684), - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В более 20 прививочных пунктах в городе закончились первые компоненты «Спутника V». В Комздраве просят пока что записываться на вакцину в других местах, благо их около сотни. А губернатор тем временем обещает новую поставку прививки к концу недели. На фоне этих новостей власти Северной столицы озвучили задачу предотвратить третью волну коронавируса путем формирования коллективного иммунитета.

В Ленинградской области за все время пандемии заразились инфекцией 38 030 человек (+127 за последние сутки), умерли 784 (+13), а выздоровели 35 555 (+174).