Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 марта 2021 года: Рост числа больных на 243% за неделю и заявление ученых об антителах у половины населения города

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 17 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро среды, 17 марта 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице, по официальным данным, заболели инфекцией еще 916 человек. В Смольном продолжают говорить о нестабильном, но все-таки спаде второй волны пандемии. Улучшить эпидситуацию может вакцинация.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге медики выявили COVID-19 у 382 434 человек. Умерли от инфекции 11 743 горожан (+42 за сутки), а выздоровели 331 126 (+1174), - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Суточное количество больных коронавирусом накануне резко выросло по сравнению со вторником неделей назад – на 243% 9 марта в стационары положили только 285 человек, тогда как 16-го числа – 979. В Смольном поясняют – никакой вспышки нет. Просто из-за Международного женского дня больные люди реже обращались за медпомощью.

Тем временем в Северной столице впервые закрылся пункт вакцинации от COVID-19. В ТЦ «Маршал» на Северном проспекте попросту не осталось ни первого, ни второго компонента «Спутника V». Это произошло на фоне того, что уже в более 20 прививочных пунктах наблюдается дефицит вакцины. Смольный надеется на новую поставку до конца недели.

Группа ученых во главе с директором Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университет Антоном Барчуком пришла к выводу, что коронавирусом в Санкт-Петербурге переболело чуть больше половины населения. В связи с этим эксперты не прогнозируют новых вспышек инфекции.

В Ленинградской области за все время пандемии заразились инфекцией 38 155 человек (+125 за последние сутки), умерли 796 (+12), а выздоровели 35 683 (+128).