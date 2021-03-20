Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 20 марта 2021 года: Высокая вероятность третьей волны пандемии и новая поставка вакцины

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 20 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 20 марта 2021 года. За прошедший день в Северной столице заразились инфекцией еще 921 человек. В Смольном отмечают, что вероятность третьей волны пандемии в городе очень высока. Власти просят активнее прививаться, чтобы максимально обезопаситься перед туристическим сезоном.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 385 200 человек. Умерли от инфекции 11 844 горожан (+38 за сутки), а выздоровели 336 532 (+2027), - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В городе привились от коронавируса уже почти 333 тысячи человек. Однако, напомним, в десятках пунктах вакцинации закончился «Спутник V». К счастью, в пятницу в Северную столицу привезли еще 15 тысяч доз прививки. Этого, конечно, мало, поэтому в Комздраве надеются на более крупную поставку.

Суды Петербурга подсчитали, что за 2020 год наказали почти 5 тысяч нарушителей коронавирусных правил. Некоторым достались штрафы, но многие отделались и официальным предупреждением.

Добавим, что из-за коронавируса и ОРВИ перед концом третьей четверти на карантине сидели 19 школьных классов, а также 7 групп в 6 детских садах. Сейчас в образовательных учреждениях число заболевших постоянно падает.

В Ленобласти за все время пандемии заболели инфекцией 38 532 человек (+124 за последние сутки), умерли 831 (+14), а выздоровели 36 051 (+121).