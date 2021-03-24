Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 марта 2021 года: Проверка слухов о вспышке инфекции в Мариинской больнице и вероятность новой волны пандемии

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 24 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все главные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро среды, 24 марта 2021 года. За прошедшие сутки в городе заболели еще 812 человек. В Смольном говорят о двойственности развития эпидситуации. С одной стороны, спад второй волны пандемии сохраняется, но есть высокий риск уже третьей по счету вспышки инфекции.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились уже 388 657 человек. Умерли из-за коронавирусной инфекции 11 994 горожан (+42 за сутки), а выздоровели 339 163 пациента (+1363), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Петербуржцы, заболевшие COVID-19 в легкой форме и лечащиеся дома, продолжают получать бесплатные препараты. Такая помощь досталась уже больше 132 тысячам человек. На эти цели из городского бюджета и резервного фонда выделили чуть более 1 млрд рублей. Тем временем некоторые студенты и учителя из медицинских вузов Северной столицы наконец-то смогли вернуться к обучению. Ранее их задействовали на добровольной основе для лечения и спасения зараженных коронавирусом. Сейчас с пациентами работают почти 15 тысяч медиков.

«Комсомолка» попыталась разобраться, правдивы ли слухи о якобы вспышке коронавируса в Мариинской больнице. Медучреждение только недавно вернулось к плановой работе после обратного перепрофилирования. Сообщения о заражении чуть ли не 1 тысячи человек стали появляться в СМИ в понедельник, 22 марта. Однако в Смольном и в самой больнице заверили «КП», что слухи беспочвенны, но вероятность заноса вируса не исключена.

В Ленобласти за прошлый день заболели еще 128 человек (39 039 всего), выздоровели 123 (36 541), а умерли шестеро (873).