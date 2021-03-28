Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 марта 2021 года: Крупная партия вакцины поступила в город за неделю

собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 28 марта 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро воскресенья, 28 марта 2021 года. За последние сутки в городе выявили еще 749 заболевших.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились уже 391 799 человек. Умерли из-за коронавирусной инфекции 12 134 (+32 за сутки), а выздоровели 343 948 пациента (+1 192), - сообщается на портале «Стопкоронавирус».

В администрации города отмечают, что за последнюю неделю наблюдается небольшое снижение количества новых пациентов с коронавирусом. При этом в Смольном не исключают вероятность третьей волны заболевания в Санкт-Петербурге.

- В целом в Петербурге отмечается снижение распространения инфекции, но оно замедлилось почти до уровня плато и носит нестабильный характер. Не исключается новый рост заболеваемости (развитие третьей волны эпидемии). Необходимо продолжение массовой вакцинации для достижения коллективного иммунитета, - говорят в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Данные на 28 марта 2021. Фото: Яндекс

После слухов по поводу нехватки вакцины в Петербурге, ситуация на текущей неделе сильно изменилась. За последние семь дней в город поступило 101 800 доз «Cпутника V». Привозили их партиями. Сначала 23 марта пришло порядка 39 тысяч доз вакцины. Затем 26 марта к ним добавилось еще 9 тысяч доз препарата. А в субботу, 27 марта, крупная партия составила больше 53 тысяч доз.

По данным городских властей, сегодня в Северной столице привились от коронавируса уже 354 154 петербуржцев. Из них 269 494 человек получили два компонента. За последние сутки в городе первую прививку сделали 7 240 человек, а завершили вторую часть вакцинации – 5 965 человек