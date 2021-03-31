«Меня никто не гонит»: Педагог, требовавший убрать из Академии художеств выставку Васильевой, передумал увольняться

Учитель из Академии художеств передумал увольняться после скандальной выставки Евгении Васильевой в стенах вуза. Фото: Олег ЗОЛОТО

Преподаватель Дмитрий Селиванов, планировавший уволиться из петербургской Академии художеств из-за выставки скандальной экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, передумал уходить из вуза. Напомним, ранее в музее при вузе с размахом представили работы осужденной за мошенничество. Многие учителя и студенты Академии протестовали против выставки и даже опубликовали коллективное письмо с требованием убрать картины эксцентричной художницы.

Дошло до того, что один из преподавателей (по словам коллег, крайне ценный кадр – Прим. ред.) Дмитрий Селиванов написал заявление об уходе из вуза, но ректор его не принял. А в Минкультуры тем временем развели руками, сказав, что музеи сами решают, какие выставки проводить, если они не противоречат закону.

Отвечая на критику картин, Евгения Васильева заявила, что великих художников тоже не сразу признавали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спустя неделю после скандала Селиванов на своей странице во «Вконтакте» все же решил немного выговориться на тему и пообещал продолжить работу.

- Дорогие друзья, меня никто не гонит из Академии, жизнь продолжается, готовимся к майскому обходу, я работаю! Некоторые меня упрекают, что я пиарюсь на всей этой отвратительной истории. Я же сделал все, чтоб это было не так. Но то тут, то там всплывают неравнодушные посты с моим именем, а значит, ко мне на страницу заходят люди, и это очень здорово! – пишет преподаватель Академии.

Селиванов просит больше не упоминать экс-чиновницу Минобороны, а заниматься настоящим просвещением в массы – писать про выдающихся педагогов, про истинных коллег-художников, вдохновляющих тысячи людей. Похоже, в истории поставлена жирная точка. Или даже восклицательный знак.

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