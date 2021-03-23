Не порнография: Минкульт ответил взбунтовавшемуся из-за выставки Васильевой преподавателю Академии художеств

Выставку открывали в день, когда музей не работает. Потому пускали туда не всех, а только приближенных Васильевой Фото: Олег ЗОЛОТО

В Академии художеств Петербурга продолжают кипеть страсти вокруг выставки экс-чиновницы Евгении Васильевой, которая открылась в стенах вуза 16 марта. Преподаватель мастерской церковно-исторической живописи Дмитрий Селиванов, который на днях решил уволиться, опубликовал на своей странице в соцсети ответ Минкульта на его обращение, где разъясняется, почему открытию скандальной экспозиции нельзя было помешать.

Художница утверждает, что творит для народа и продажей своих картин не занимается. Для этого у нее есть дилеры Фото: Олег ЗОЛОТО

В официальном документе отмечается, что музеи являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, а потому в праве сами решать, какие картины вешать в своих залах. При этом по закону власти не могут вмешиваться в творческую составляющую, за исключением случаев, когда экспонаты призывают к войне, насилию, жестокости, религиозной и классовой нетерпимости, ну или попросту представляют собой порнографию.

Дмитрий Селиванов одним из первых начал протестовать против творчества Васильевой Фото: Олег ЗОЛОТО

- Запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен только судом и лишь в случае нарушения законодательства. Соответствующие полномочия относятся к компетенции правоохранительных органов, - сообщается в ответе за подписью замдиректора Департамента музеев и внешних связей Минкульта Наталии Чечель.

Селиванов вздыхает: «по закону все правильно, и с этим не поспоришь». Документ преподаватель прокомментировал цитатой Фаины Раневской.

Особенно экстравагантно работы экс-чиновницы выглядят в отделе слепков, где находятся копии античных скульптур Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сегодня получил официальный ответ из министерства культуры РФ. Вспоминается Фаина Георгиевна Раневская, сказавшая: "Деньги закончатся, а позор останется", - пишет Селиванов на своей странице.

В официальном документе отмечается, что музеи являются самостоятельными хозяйствующими субъектами.

Напомним, еще до того, как в Академии художеств открылась выставка Васильевой, студенты и преподаватели возмутились и попросили убрать из вуза этот «позор». Однако ни сотни подписей под коллективным письмом, ни пикет в день вернисажа ничего не дали. Отчаявшись, педагог мастерской церковно-исторической живописи Дмитрий Селиванов положил на стол руководству заявление на увольнение. Однако, как пояснил «КП» ректор вуза Семен Михайловский, отпускать Селиванова он не собирается и намерен уговорить его остаться.

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