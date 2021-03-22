«Будем уговаривать»: преподаватель, требовавший убрать из Академии художеств выставку Васильевой, решил уволиться

Дмитрий Селиванов был первым, кто возмутился тому, что художества Васильевой будут выставлены в вузе Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за скандальной выставки Евгении Васильевой, которая 16 марта открылась в Петербурге, Академия художеств рискует растерять ценные кадры. Преподаватель Дмитрий Селиванов, который накануне вернисажа призвал студентов подписать коллективное письмо с требованием убрать картины экс-чиновницы из стен вуза, уже написал заявление на увольнение. Оно уже легло на стол ректора Семена Михайловского, однако он не собирается его подписывать.

Открытие скандальной экспозиции провели для избранных - туда пускали только по личным приглашениям Васильевой Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это была эмоциональная реакция, поэтому я не могу принимать такой поступок всерьез, - говорит он в беседе с «КП». – Я даже не рассматриваю и не подписываю это заявление. Дмитрий – хороший преподаватель, опытный. Да, он воспринял ситуацию болезненно, и это нормальная реакция. Хорошо, что у нас такие ответственные и сознательные люди, но не нужно сразу хлопать дверью. Это не поможет изменить ситуацию. Мы попробуем поговорить с ним, думаю, у нас получится объясниться.

Отпускать Дмитрия не хотят и коллеги. По их словам, Селиванов – уникальный специалист, и его уход из Академии художеств будет большой потерей.

Евгения Николаевна в свой звездный час с удовольствием раздавала интервью Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дима будет работать до конца учебного семестра. Будем его уговаривать остаться, хотя, честно говоря, очень многие возмущены тем, что выставка все же состоялась, - вздыхает Старший преподаватель кафедры рисунка в СПбГАИЖСА Юлия Бехова. – Он огромный профи. У него очень специфическая мастерская церковно-исторической живописи. Там надо быть и художником хорошим, и иконописцем-практиком. Сейчас таких немного.

Сам Дмитрий Селиванов свое желание уйти никак не комментирует и с прессой не общается. О его заявлении стало известно из постов коллег, которые те разместили в соцсетях. Однако руководство Академии художеств уже предпринимает шаги, чтобы подобных скандалов больше не происходило.

- Выставка проходит в Музее академии художеств, он не подчиняется нам. а просто делит одно помещение, - поясняет ректор. – И теперь мы ведем переговоры с Минкультом, чтобы выстроить какое взаимодействие между вузом и музеем. Ведь эта неприятная ситуация случилась только лишь из-за несогласованных действий двух учреждений. Нельзя, чтобы такое повторялось.

Картины бывшей чиновницы "красуются" на двух этажах Музея Академии художеств Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, скандал в петербургской академии художеств случился накануне выставки экс-чиновницы Евгении Васильевой. Преподаватели и студенты назвали ее картины актом вандализма и попросили убрать их из вуза. Они даже выступили с коллективным письмом, которое подписали сотни человек, однако тщетно.

Старания противников творчества Васильевой результата не дали, и выставка все же состоялась. Не помог даже спонтанный митинг, который устроили сотрудники и студенты вуза в день открытия. Они встретили бывшую чиновницу, держа в руках портреты великих русских художников. Но она никак на них не отреагировала. Сама же Васильева к мнению профессиональных и начинающих живописцев относится одновременно скептически и философски, отмечая, что многих великих мастеров кисти и мольберта при жизни не признавали.