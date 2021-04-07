Проект СКА-арены на месте СКК представили в Петербурге

Окончательный внешний вид ледовой арены на месте СКК еще может измениться в процессе строительства. Фото: ООО «СКА-Арена»

Проект «СКА-арены» на месте СКК представили на заседании Градостроительного совета Петербурга. О том, как она будет выглядеть, доложил глава проектной организации «Союз Проект» Иван Смирнов. По его словам, на площадке с легкостью можно будет проводить международные соревнования по хоккею, следж-хоккею и фигурному катанию.

КЛЮШКИ НА ФАСАДЕ

Снаружи новая хоккейная арена будет представлять собой «современную трактовку прежнего вида СКК» с пристройкой под большим широким козырьком со стороны проспекта Космонавтов. Заказчик проекта – компания «СКА-Арена», техзаказчик – «ГОРКА Инжиниринг».

– Фасадные решения – символическая интерпретация, выполненная из стекла, камня и металлических элементов (они имитируют гигантские хоккейные клюшки. – Прим. ред.), – объяснил Смирнов. – Облицовка включит витражные конструкции. Все эти приемы сделают облик здания выразительным. Решение фасадов запроектировано с учетом экологических и антивандальных требований.

По мнению специалистов, в окружение арена впишется. Фото: ООО «СКА-Арена»

Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев отметил, что работа над фасадами продолжается.

– Буквально недавно заказчик объявил конкурс по фасадным решениям, результаты еще не подведены, – подчеркнул Григорьев. – От завершения реализации проекта нас отделяет несколько лет, и есть много примеров, когда в процессе строительства фасады менялись кардинально.

В сегодняшнем варианте длина одной фасадной «клюшки» составит 45 метров, высота фасада – 43 метра, при этом купол диаметром 186 метров возвысится над землей в своей наивысшей точке на 53,5 метра.

– Хотя разрешенная высотность застройки без согласования на этом участке 40 метров, думаю, предложенные параметры согласовать можно: купол здания не просматривается со стороны улиц, – отметил рецензент, член Градсовета Михаил Кондиайн.

НУЖЕН ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД?

По соседству разобьют тематический спортивный парк, где попытаются сохранить максимальное количество существующей зелени. А вокруг арены организуют два транспортных КПП, пункт досмотра автомобилей, четыре досмотровых павильона для посетителей, а также реконструируют два сохранившихся одноэтажных павильона.

Для транспорта предусмотрят открытые парковки под навесом и без него, а также подземный паркинг. В сумме все парковки смогут вместить 2244 автомобиля (в том числе половину – под землей). Еще 225 машиномест припасут для инвалидов. Задумали у арены и просторную велопарковку на 455 «железных коней».

Вид фасада со стороны проспекта Юрия Гагарина. Фото: ООО «СКА-Арена»

– Мы живем в новой реальности, новый комплекс хоть и напоминает прежний, но значительно отличается от того, что мы привыкли видеть на протяжении 40 лет. Подземный паркинг – одно из важнейших новшеств: за эти годы количество машин в городе выросло в десятки раз, – добавил рецензент. – В противном случае, по сегодняшним нормам, открытыми стоянками пришлось бы занять не только все пространство вокруг, но и часть парка.

У здания будет большая пристройка с козырьком. Фото: ООО «СКА-Арена»

Хотя здание спортивно-досугового комплекса попытались вписать в район максимально удачно, некоторых изменений окружения арена все же может потребовать.

– Возможно, стоит рассмотреть вариант организации под проспектом Гагарина подземного перехода (надземный здесь будет смотреться неудачно, да и для людей это неудобно), – предложил Кондиайн. – Переход поможет в те моменты, когда со стороны метро или в сторону него будут направляться тысячи зрителей.

Впрочем, по мнению Григорьева, существующая инфраструктура должна справиться с наплывом людей: «в СКК имени Ленина было 25 тысяч мест, и зрители прекрасно приходили и уходили, ведь участок позволяет рассредоточить такое количество посетителей».

«СМОТРИТСЯ СПОКОЙНО»

Внутри здания вместится девять этажей. Под землей, помимо паркинга, расположат холодильные установки: они помогут ледовой арене работать круглый год.

Основными спортивными зонами станут ледовая арена-трансформер с трибунами на 21,5 тысячи зрителей, при которой появятся раздевалки с душевыми, а также тренировочная арена – аналогичная по размерам и функционалу, но с трибунами на 300 человек.

На первом этаже запланировали фитнес-центр с несколькими спортзалами, 25-метровым бассейном, спа и массажными кабинетами. Здесь же оборудуют медцентр и комнаты отдыха для спортсменов.

Арена, ночной вид. Фото: ООО «СКА-Арена»

Остальные этажи по кругу арены займут фойе и гардеробы, площади под общепит и коммерцию, а также многочисленное оборудование. На трибунах отведут ложи для ВИПов и экстра-ВИПов, для которых будет и отдельный въезд на территорию.

– В целом облик арены выполнен на высоком уровне и может быть согласован, – подытожили в Градсовете. – За счет сдержанных и лаконичных архитектурных решений она будет смотреться на этой территории достаточно спокойно.