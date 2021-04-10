«Пролежень загноилась»: Обездвиженная экс-жена Аршавина сообщила об очередном ухудшении здоровья

Алиса Казьмина вновь сообщила об ухудшении здоровья на фоне судебных тяжб с матерью Андрея Аршавина. Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая жена Андрея Аршавина вновь пожаловалась на ухудшение своего здоровья. В этот раз Алиса Казьмина рассказала о загноившейся пролежни на одной из ног. Напомним, весной 2020 года женщина подхватила стафилококк. Позже она перенесла две операции. Из-за появившегося аутоиммунного некроза ее лицо поразил недуг, теперь она скрывает искромсанный нос на всех фотографиях.

Но на этом беды только начались. Недавно Казьмина переболела коронавирусом в тяжелой форме. Затем у нее диагностировали перитонит. Четыре дня экс-супруга Аршавина провела в искусственной коме. Во время восстановления у нее образовались пролежни на ногах. В эфире федерального канала Алиса показывала исхудавшие ноги и клялась, что не может ходить. Добавьте к этому и негативную информационную повестку – мать Андрея Аршавина через суд требует взыскать с Казьминой 2 млн рублей за нежелание выселяться из коттеджа, который принадлежит семье легенды «Зенита».

Алиса теперь стесняется своей внешности из-за ряда болезней. Фото: СОЦСЕТИ

Под последним постом в своем Instagram Алиса коротко ответила на вопросы волнующихся подписчиков.

- Чувствую себя не очень хорошо. Устаю быстро очень, нога покоя не дает. Пролежень загноилась, не могу наступить на ногу. Лечу, что-то непонятное с ней. Дерматолог лечит. Если не поможет, к хирургу пойду, - пишет Казьмина.

В комментариях нашлось очень много сочувствующих женщине, люди молятся за ее здоровье и советуют народных целителей. Но нашлись и скептики, которые не верят в пролежни Алисы и то, что их вообще может лечить дерматолог.

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