Власти объяснили отсутствие торговых точек с корюшкой на улицах Петербурга

С 15 апреля корюшкой должны торговать на улицах, но пока этого не происходит повсеместно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

15 апреля в Петербурге официально стартовал сезон уличной торговли путинной рыбой - корюшкой в данном случае. Накануне Комитет имущественных отношений (КИО) опубликовал около 80 адресов, где организованны точки продаж. Однако корреспонденту «Комсомолки» найти пахнущую огурцом рыбку не удалось. Прочему так - объяснили все в том же комитете.

- Этот сезон - с 15 апреля по 31 мая - возможность для предпринимателя, с которым заключен договор, поставить торговую точку и продавать рыбу. Обязанности «встать на точку» у него нет. Он не имеет права продавать здесь что-то другое (овощи например - прим. ред.), но если платит аренду но не организовывает торговлю рыбой, то это его личное дело. Если место почему-то пустует, значит ему так надо, - пояснили в пресс-службе КИО.

Другими словами, чиновники не контролируют выход торговца на точку, а лишь проверяют, что бы не нарушались правила.

Большая часть корюшки на прилавках - мороженная. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Отметим, что эксперты рыболовной отрасли заявляют, что масштабная путина по корюшке только начата и пока рыбы на всех не хватает.

- Надо понимать, что масштабный лов только начался. Корюшка в этом году пришла поздновато – помешали долгие заморозки, из-за которых вода в Финском заливе и Ладоге не успела как следует прогреться, - рассказал «Комсомолке» заместитель рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Гонтарюк.

Сейчас в Петербурге торгуют свежевыловленной корюшкой (очень дорого, до 1500 рублей за килограмм и более), прошлогодней мороженной, но российской или такой же заморозкой», но из далекой Аргентины. Рыба из последней отличается желтоватой спинкой и отсутствием характерного «огуречного» запаха. Но уже вскоре начнется массовый вылов корюшки в Финском заливе и на Ладоге, тогда по Петербургу поплывет хорошо знакомый горожанам аромат.

- Рыбе не прикажешь. Когда она действительно пойдет, то будет на каждом углу, -отмечают торговцы.