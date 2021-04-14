«До сих пор кажется, что слышим его голос»: Пожарные впервые рассказали, почему до последнего не верили в смерть Ильи Белецкого на «Невской мануфактуре»

Илья погиб на пожаре на "Невской мануфактуре" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

31-летний замначальника отделения 64-ой пожарно-спасательной части Петербурга Илья Белецкий - герой, пожертвовавший своей жизнью ради спасения людей во время ЧП на фабрике "Невская мануфактура". Вместе со своими коллегами он успел вывести из охваченного пламенем здания всех гражданских. И уже было вышел на улицу, как сзади ударила мощная огненная волна. Илья шел последним и принял основной удар на себя. От полученных травм пожарный скончался на месте. Сегодня, 14 апреля, в Петербурге его память почтили минутой молчания. А Владимир Путин наградил героя посмертно Орденом мужества. Для коллег же смерть Ильи стала большой утратой - для многих из них он был не только надежным товарищем, но и близким другом. После случившегося они впервые решились рассказать о том, как он помогал им, как прикрывал собой всех, кто был с ним рядом и нуждался в этом.

Пожар не могут потушить уже трое суток Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Коллеги - крепкие и смелые мужики из 64-й части - вспоминают об Илье с дрожью в голосе. Но вида стараются не подавать. Наоборот, расплываются в улыбке, вспоминая трогательные моменты, связанные с Ильей.

- Я с Ильей познакомился, когда был еще обычным пожарным, мы с ним встречались на выездах, - вспоминает начальник пожарной части № 64 Николай Соловьев. - Потом я возглавил часть, и он все равно меня всегда выручал, помогал. О нем осталось много позитивных воспоминаний, например, как он занимался кухней у нас. Мы возили еду, помогали бездомным людям. И он всегда принимал в этом участие. Более того, я рассматривала его продвижение по службе. Потому что он не только активно работал на пожарах, но и помогал товарищам. Когда людей не хватало в части - кто-то заболел или еще что-то - если ему звонишь в выходной, просишь выйти, он никогда не откажет. При этом он и на соревнованиях успевал участвовать по пожарно-прикладному спорту, по волейболу, в разных дисциплинах.

Начальник части до последнего не хотел верить, что Илья погиб Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Когда прошла новость о пострадавших на пожаре на Невской мануфактуре, все коллеги отказывались верить, что Ильи с ними больше нет.

- Я когда услышал, что есть пострадавшие из моей части, сразу полетел туда на своей машине. Мы до последнего не верили, надеялись, может, он в другой части здания работает, помогает товарищам. Но нет, первым делом, как и заведено в работе, он пошел на спасение людей, поиск пострадавших, эвакуацию их с места пожара - это была его изначальная задача, - вздыхает командир части.

Илья проработал пожарным порядка 10 лет Фото: СОЦСЕТИ

По словам коллег, Илья для них был просто незаменим. Мог помочь в любом деле и никогда не просил ничего взамен.

- Я пришел сюда на работу в 2009 году, а Илья через полгода после меня, - тяжело вздыхает помощник начальника второго караула Айдер Ломидзе, но тут же берет себя в руки и продолжает, - я сразу понял, что он - свой парень. Илья быстро влился в коллектив. И тут же начался период пожаров конкретных. И нас проверяли - кто как работает. И Илья на удивление все делал, будто уже опытный. У него не было страха, он действовал по принципу "надо, так надо, погнали!". Прошло время, а он как был добрым и отзывчивым, так и не изменился. Он и поесть всегда мог что-то приготовить, и просто помочь. Чего-нибудь не может открутить, например, подходит, за секунду - бах - и готово. Он ведь здоровый был, в ВДВ служил! А мы с ним не только коллеги по части были, но и соседи в доме - представляете, какое совпадение. Так вот в отпуск уезжал я, всегда просил Илюху проверить, все ли я закрыл. Он никогда не отказывал.

Айдер Ломидзе до сих пор не может смириться с утратой Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Коллеги называют Илью "братом". Им до сих пор кажется, что где-то в пожарной части слышится его голос.

- У нас много новеньких в части и все так скорбят, будто его давно знают. Брат, братишка, наш брат! - вздыхает Ломидзе. - Все, кто его знал, никогда слова от него плохого не слышал. Даже просто "дурак". Это большая утрата. Мы до сих пор не понимаем, не осознаем, что его нет. Я сейчас стою и кажется, будто вот его голос слышится. В общем, он готовил от души, мы смеялись от души с ним, работал всегда - как в последний раз. Я таких людей не встречал, хорошо, что мне попался такой человек.

Илья планировал свадьбу Фото: СОЦСЕТИ

Для многих Илья был не просто коллегой, но и наставником.

- Я сейчас заступал на дежурство, прочищал легочный автомат и вспомнил, что именно он меня этому научил, - вздыхает командир отделения 3 караула Алексей Федоров. - Когда пришел в часть, он показал мне все... тяжело это вспоминать, извините.

Илью Белецкого похоронят 15 апреля на Серафимовском кладбище в Петербурге. У него остались семья и невеста, с которой он планировал свадьбу. Подробно о том, как он погиб при спасении людей мы рассказывали ранее.

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