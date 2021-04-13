Пожар на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге: последние новости на 13 апреля 2021

«Комсомолка» собрала последние новости о пожаре на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге к ночи 13 апреля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» сделала подборку последних новостей к ночи 13 апреля 2021 года о масштабном пожаре на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Напомним, в Северной столице сгорело здание «Невской мануфактуры», это около 10 тысяч квадратных метров. В огне погиб один спасатель МЧС, его трое коллег получили травмы различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело, а Смольный заверяет, что восстановит объект культурного наследия.

Пожарные продолжают тушить огонь уже вторые сутки. Сейчас спасатели ликвидируют тление в завалах. Ранг сложности пожара при этом снизили до минимума. Тем временем во вторник задержали гендиректора «Невской мануфактуры» и его заместителя. Дело в том, что до пожара в здании предприятия обнаружили почти сотню нарушений безопасности. По версии СК, директор обо всем знал, но продолжил сдавать помещения в аренду, не устранив замечания.

«Комсомолка» выяснила, что в МЧС и Следкоме рассматривают несколько версий произошедшего: замыкание в электрощитке, халатность и поджог ради будущей застройки территории.

«КП» продолжит следить за развитием ситуации и дальше.