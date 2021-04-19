Смольный подал в суд с требованием восстановить здания «Невской мануфактуры» за 4 года

КГИОП через суд требует восстановить сгоревшую "Невскую мануфактуру". Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал в Арбитражный суд на владельцев сгоревшей «Невской мануфактуры» с требованием восстановить здания, уничтоженные в огне. Напомним, чудовищный пожар, который тушили пять дней, превратил в пепел и руины около 10 тысяч квадратных метров на Октябрьской набережной.

На все про все акционерному обществу, в том числе гендиректору, арестованному по уголовному делу, дают 4 года. В Смольном не сомневаются, что суд примет их сторону. Претензии обоснованные – объект исторический, на его месте нельзя строить что-либо другое. К тому же владелец мануфактуры и его заместитель, как полагает следствие, закрыли глаза на сотню нарушений пожарной безопасности в зданиях.

- Кроме этого КГИОП просит сделать неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 тысяч рублей, а случае дальнейшего неисполнения – по 200 тысяч рублей ежемесячно, - сообщает пресс-служба КГИОП Петербурга.

Добавим, что недавно в Северной столице простились с пожарным Ильей Белецким, который героически погиб при тушении пожара в «Невской мануфактуре». Мужчина первым эвакуировал людей из горящего корпуса фабрики. Также в происшествии двое спасателей МЧС получили тяжелые ожоги, врачи продолжают бороться за их жизни.