Суд арестовал на два месяца владельца сгоревшей «Невской мануфактуры»

Суд отправил в СИЗО гендиректора "Невской мануфактуры", сгоревшей в жутком пожаре в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ / Артем КИЛЬКИН

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил на два месяца в СИЗО Максима Макеева, владельца «Невской мануфактуры», сгоревшей практически дотла в страшном пожаре. Напомним, огонь уничтожил 10 тысяч квадратных метров здания. При тушении пожара героически погиб спасатель МЧС Илья Белецкий, который эвакуировал людей. Владимир Путин наградил его посмертно. В МЧС и Следкоме рассматривают минимум три версии произошедшего: поджог ради застройки территории, халатность и замыкание в электрощитке.

После возбуждения уголовного дела задержали гендиректора фабрики и его заместителя. «КП» выяснила, что незадолго до трагедии во «владениях» Макеева нашли под сотню нарушений безопасности. Оперативно устранить их, судя по всему, не удалось.

- В суде бизнесмен попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Макеева на срок по 11 июня 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Тем временем спасатели МЧС тушат пожар уже третьи сутки, там тлеют развалины. Огнеборцам удалось спасти четверых котят, оставшихся в здании.

ЧИАТЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пламя ударило подло в спину»: Почему трое спасателей успели эвакуировать людей из «Невской мануфактуры», но сами попали под огненную волну

«КП» поговорила с родными и коллегами спасателей и восстановила хронологию трагического дня (подробности)

«До сих пор кажется, что слышим его голос»: Пожарные впервые рассказали, почему до последнего не верили в смерть Ильи Белецкого на «Невской мануфактуре»

Коллеги погибшего во время тушения пожара на фабрике героя поделились, каким он был на работе и в обычной жизни (подробности)

Невеста Ильи Белецкого, погибшего во время тушения пожара на Невской мануфактуре: «Мы планировали свадьбу»

Начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части Петербурга Илья Белецкий всегда мечтал спасать людей, поэтому никогда не боялся выезжать на серьезные пожары (подробности)