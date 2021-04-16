Пожар в здании «Невской мануфактуры» потушили спустя пять дней

Спасатели МЧС справились с чудовищным пожаром в "Невской мануфактуре" за пять дней. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасателям МЧС все-таки удалось потушить пожар в здании «Невской мануфактуры» спустя почти пять дней работы на месте. Напомним, огонь уничтожил 10 тысяч квадратных метров корпусов фабрики. Кое-где от здания осталась только стены. Последние три дня пожарные тушили различные очаги возгорания в развалинах. Наконец, к окончанию рабочей недели можно выдохнуть. Однако за местом будут приглядывать и дальше.

- По данным на 23:00 пожар полностью ликвидирован. Далее пожарные будут обследовать территорию каждые два часа до 7 утра субботы, 17 апреля, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Последние дни пожарные тушили тлеющие развалины. Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что при ликвидации пожара героически погиб спасатель Илья Белецкий, который эвакуировал людей из здания. Недавно в городе простились с мужчиной, а президент Владимир Путин посмертно наградил его. Двое других тяжело травмированных пожарных продолжают тяжелое лечение. Одному из них срочно понадобилась кровь редкой группы, ее оперативно нашли.

Тем временем в СК расследуют уголовное дело после масштабного пепелища. Арестован гендиректор мануфактуры и его заместитель, поскольку они, по версии следствия, не исправили около сотни нарушений пожарной безопасности в здании.

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