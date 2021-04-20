После ремонта «Невскую мануфактуру» могут снова отдать под аренду

На восстановление сгоревшей фабрики Смольный отвел собственнику четыре года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Невскую мануфактуру» потушили – ценой жизни одного спасателя и тяжелых увечий двух других – но на этом история ее развалин не заканчивается. Уже через четыре года фабрику могут отстроить заново – а потом вновь использовать для сдачи помещений в аренду. Подробности – в материале «КП-Петербург».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Борьба за будущее «Невской мануфактуры» окончательно переместилась из практической плоскости в юридическую. В минувший понедельник, 19 апреля, комитет по охране памятников Санкт-Петербурга подал к владельцам здания судебный иск, в котором потребовал восстановить уничтоженную огнем фабрику за четыре года.

В огне погиб пожарный. Еще двое пострадали. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На наш взгляд, это реальный срок, в течение которого можно провести все необходимые обследования, подготовить и согласовать документацию и провести строительные работы, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Мы основывались на опыте по восстановлению и реставрации объектов архитектурного наследия, который в Санкт-Петербурге достаточно большой.

Как долго будет длиться рассмотрение дела – пока не известно.Однако в комитете уточнили, что после того, как все работы по реставрации здания завершатся, собственник снова сможет сдавать его под аренду – закон это не запрещает.

Между тем представители компаний, пострадавших от пожара (а их, напомним, в здании бывшей фабрики размещалось более двадцати), возвращение на старые площади пока не рассматривают. Главная задача сейчас – оправиться от потрясений.

- У нас одних только станков сгорело на 15 миллионов, плюс на три миллиона материалов, - сокрушается генеральный директор одного из предприятий, занимавшегося печатью полиграфии, Андрей Серебряников. – Ничего не успели спасти. Сейчас подобрали помещение, пытаемся как-то перезапустить производство. Скоро майские праздники, у нас были заказы по печати плакатов для рекламных щитов. Оплачиваем все из своего кармана, лезем в долги – по-другому никак. Куда-то обращаться пока даже не пробовали – времени не хватает.

"Невскую мануфактуру" непрерывно тушили на протяжении нескольких дней. Фото: Артем КИЛЬКИН

«ЧТО НЕ СГОРЕЛО, ТО РАЗВОРОВАЛИ»

И так со всеми. У кого-то развалился семейный бизнес, другие остались вовсе без средств к существованию. Избежали краха лишь те производства, которые располагались в глубине двора – им повезло отделаться лишь временным перерывом, пока пожарные тушили огонь.

- Сгорело все, - признался «Комсомолке» другой предприниматель, попросивший не называть в материале его имени. В его ведении до пожара находилось лако-красное предприятие. – И производство, и оборудование, и заказы, которые мы не успели выполнить. Ущерба – на миллионы рублей. Там сразу было понятно, что ничего не спасти, поэтому как только пожар начал разрастаться, мы просто сели с партнером в машину и уехали. Хорошо, была «подушка безопасности» на крайний случай – за ее счет сейчас и пытаемся восстановиться.

Столкнулись бывшие резиденты «Невской мануфактуры» и с другой – на этот раз неожиданной – проблемой.

- Что не сгорело, то разворовали, - рассказал нам еще один из пострадавших арендаторов. – У меня у хорошего приятеля там было мебельное производство. Оно не пострадало, к счастью, но когда они после того, как все закончилось, туда зашли – недосчитались инструментов. Кто-то просто вскрыл кейсы, взял инструменты под мышку и ушел. Лобзик утащили, болгарку, еще что-то. Даже нож электрический для раскройки ткани – ну совсем уж специфический инструмент, которым ты точно на даче не воспользуешься – и тот утащили. Это настоящее мародерство.

В огне погибло больше двадцати предприятий. Финансовый ущерб исчисляется миллионами рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

О какой-либо целевой помощи резидентам сгоревшей фабрики пока официально не сообщалось. В комитете по промышленной политике оперативно ответить на запрос «Комсомолки» также не смогли. Мы следим за развитием событий.

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