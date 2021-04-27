Останки расчлененного трупа в сумке выловили из пожарного водоема в Ленинградкой области

Расчлененный труп женщины в сумке выловили из водоема в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное страшное дело об убийстве с расчленением всплыло в Ленинградской области. В ходе поисков пропавшей без вести в 2017 году 52-летней женщины, следователи выловили из пожарного водоема в Кировском районе, в 100 метрах от железнодорожной станции Войбокало, дорожную сумку, в которой были скетелированные останки тела, ручная пила и нож.

- 5 мая 2017 года в полицию поступило заявление о пропаже жительницы деревни Войбокало. Долгое время поиски не приносили успеха, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

10 февраля 2021 года оперативники опросили соседку пропавшей, 39-летнюю женщину. Она рассказала, что ее 29-летний муж часто общался в пропавшей. Вместе они выпивали. Также она вспомнила, что поздно вечером 2 мая 2017 года вместе с мужем они пришли к дому соседки. Супруг зашел на участок, вынес оттуда дорожную сумку, после чего они направились в сторону пожарного водоема у железнодорожной станции, куда эту сумку и сбросили. Женщина уверяла, что не знала, что находится в сумке.

Так как была зима, обследовать водоем следователи не могли. Утром 26 марта оперативники извлекли из воды ту самую сумку, в которой были скелетированные фрагменты человеческих останков - череп и кости ноги. Останки направили в морг на экспертизу.

Найти 29-летнего мужчину не составило труда. В начале 2021 года он уехал в Ростовскую область, где 3 февраля его задержали по подозрению в убийстве мужчины. Подозреваемый находится в СИЗО.

Сейчас делом занимается следственный комитет Ленобласти, который возбудил еще одно дело об убийстве. Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление, когда ему было всего 17 лет.

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