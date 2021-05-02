Станция "Зенит" открылась для болельщиков 2 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

2 мая в Петербурге запланировано два важных футбольных события. Вечером на «Газпром Арене» проведут почти что золотой матч «Зенит» и «Локомотив», а чуть раньше, рядом со стадионом вновь открылась новая, точнее обновленная станция подземки - бывшая «Новокрестовская». Как выглядит новая станция метро «Зенит» после открытия, увидел фотокорреспондент «Комсомолки».

- Сейчас это та же «Новокрестовская», с одной лишь разницей - в названии. Визуально она не изменилась. Все заметные изменения будут к концу мая. В витринах что-то появится. Точной даты нет. И траволаторы пока не работают, - отметил фотограф «КП-Петербург».

Пока на станции пустовато. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, никто больших изменений сразу и не обещал. Сейчас главная задача - подготовить вестибюли к работе во время Чемпионата Европы по футболу, который начнется 11 июня. А уже потом футбольный клуб «Зенит» на свои деньги преобразит внутреннее убранство станции. Львов в витринах уже запланировали.

В витринах появятся львы, или зенитовские трофеи, или еще что-нибудь. Фото: Олег ЗОЛОТО

А пока на станции немноголюдно, по большей части здесь присутствуют только работники метро и горожане, решившие прогуляться на Крестовском острове по случаю хорошей погоды. Но уже через пару часов вестибюли наполнят толпы болельщиков - на сегодняшнюю игру разрешено пустить до 40 тысяч человек.

Благодаря открытию, горожане смогли поехать и погулять с детьми у стадиона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отметим, что вечером станция «Зенит» снова закроется для пассажиров и лишь к концу мая будет открыта на постоянной основе.