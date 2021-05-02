Дзюба объяснил, почему вышел на вручение золотых медалей в костюме Дэдпула

Артем Дзюба неожиданно примерил костюм Дэдпула, отмечая победу в РПЛ. Фото: ФК "Зенит"

Артем Дзюба объяснил, зачем он оделся в костюм супергероя Дэдпула на вручение золотых медалей чемпионата России сезона 2020/2021. Если вы пропустили супер-игру с «Локомотивом», то напомним – петербуржцы разгромили соперников со счетом 6:1. Героем встречи стал Сердар Азмун, забивший трижды. Два мяча на себя записал Малком, а еще один – Дзюба. Отпраздновал победу в РПЛ Артем крайне оригинально, порадовав любителей комиксов и одновременно ответив злопыхателям.

Дэдпул-Дзюба получает золотую медаль. Фото: twitter.com/zenit_spb

- Было прекрасно победить так крупно, так уверенно. Сейчас хочется отдохнуть, морально и физически подготовиться к Евро-2020, - сказал Дзюба журналисту «Матч-ТВ», подловившему его на поле после вручения золотых медалей. – А я в костюме Дэдпула. Такое знать надо! Самое главное у него – регенерация здоровья (вероятно, отсылка на то, что Дзюба восстановился после интимного скандала и критики злопыхателей – Прим.ред.). Как-то захотел побаловаться. Третье подряд чемпионство – можно порадоваться же!

К слову, кубок РПЛ первому дали именно Артему, а не бывшему капитану Деяну Ловрену. «Регенерировавший» Дзюба в костюме Дэдпула поднял трофей вверх, и стадион взорвался. Что тут писать вообще? «Зенит» - чемпион!

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