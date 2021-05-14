«Петроэлектросбыт» отменил комиссию за оплату взносов по капремонту

Оплатить взносы за капремонт можно будет без комиссии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) «Петроэлектросбыт» отменил комиссию при оплате взносов за капремонт, которые с мая 2021 года включены в квитанции за электричество. Нововведение уже вызвало волну недопонимания и возмущения горожан, а в Смольном пообещали исправить ситуацию.

- С 15 мая 2021 года все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение «ПСК/ПЭС» и центры приема платежей будут приниматься без комиссии, - сообщает пресс-служба «Петроэлектросбыта».

Отметим, что перевод оплаты взносов за капремонт из «розовых» квитанций по квартплате в счета «Петрорэлектросбыта» как раз и должен был избавить горожан от переплаты. Однако этого не произошло. Власти города даже заявляли о приостановке договора с компанией, однако потом все «отыграли» назад, обещав компенсировать петербуржцам потраченные средства.

Отметим, что речь идет не о самих взносах, а о сумме в 1%, которую берет оператор за обработку платежей, печать квитанций и так далее. То есть если взнос составляет 1000 рублей, то переплата составляла бы 10 рублей.

Но пока в Смольном продумывали механизм компенсации, ЕИРЦ сам решил убрать комиссию.

- Решение является прямой инициативой «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и будет действовать на безвозмездных для города условиях, - отмечают в компании.

Напомним, что оплата взносов без комиссии также возможна в отделениях, банкоматах, через мобильное приложение банков: ВТБ, «Почта Банк», «Санкт-Петербург», а также через личный кабинет Фонда капитального ремонта.

А вот что касается ошибочных начислений или других ситуаций, то здесь специалисты советуют звонить на горячую линию регионального Фонда капремонта по номеру: 8 (812) 703-57-01 и уточнять все вопросы там. В крайнем случае, можно оплатить лишь ту часть суммы из квитанции, в которой указан счет за электричество, а со взносами разобраться позднее.

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