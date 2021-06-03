Судмедэксперт не исключил смерть рэпера Энди Картрайта от передозировки наркотиков

Адвокаты Марины Кохал поделились итогами судмедэкспертизы смерти Энди Картрайта. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование загадочной смерти рэпера Энди Картрайта продолжается уже год, уголовное дело потихоньку обрастает все новыми подробностями – в этот раз адвокат вдовы Марины Кохал заявил о том, что судмедэксперт не исключил смерть музыканта от передозировки наркотиков. Напомним, бывшая супруга клянется, что не убивала любимого, а просто расчленила его тело, желая скрыть трагедию от многочисленных фанатов. Некоторые внутренние органы Картрайта до сих пор не нашли.

Следствие уверено, что Марина расправилась с мужем инъекцией лекарства для зависимых от инсулина. Защита же утверждает, что рэпер мог умереть от наркотиков. И вот, у адвокатов появился луч надежды.

- Следователи ознакомили сторону защиты с протоколом допроса судебно-медицинского эксперта по делу Марины Кохал. Согласно его показаниям, возможность наступления смерти Александра Юшко от передозировки наркотических средств не исключена, - сообщил «КП-Петербург» адвокат Марины Кохал Сергей Лукьянов, который ранее отстаивал интересы историка Олега Соколова, убившего и расчленившего возлюбленную аспирантку.

Добавим, что Марина Кохал все еще сидит в СИЗО, как бы не старались ее адвокаты с просьбами перевести женщину под домашний арест. Под стражей вдова Картрайта будет минимум по 30 июня 2021 года. Ранее «КП» узнала, что у Кохал нашли отклонения по итогам психиатрической экспертизы.

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