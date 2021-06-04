Объятия с Матвиенко и рисковый прыжок в толпу: Диана Арбенина устроила разнос на концерте на Дворцовой площади

Диана Арбенина исполнила не только все хиты, но и все трюки настоящего рокера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная столица продолжает купаться в лучах славы, потому что сейчас все взгляды прикованы только к ней. Третий день в городе проходит Петербургский международный экономический форум, на который съехались самые важные, богатые и популярные люди России и других страны. Помимо деловых мероприятий ПМЭФ-2021 проходят различные неформальные события: приемы, закрытые вечеринки и концерты. «От классики до рока» – один из концертов, который организовали в самом сердце культурной столицы – на Дворцовой площади. Это практически единственное мероприятие форума, куда могли попасть обычные люди, да и совершенно бесплатно.

Концерт был бесплатным, но нужно было зарегистрироваться заранее. Желающих оказалось немало. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще за полчаса до концерта Дворцовая была забита битком, хоть и пускали туда по специальным QR-кодам, получить которые можно было, зарегистрировавшись на сайте. Не обошлось и без важных гостей. Одной из первых приехала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Петербуржцы радостно встретили бывшего губернатора и даже успели с ней пообщаться. Следом появился вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он поприветствовал собравшихся, а после этого направился в VIP-ложу, расположившись около Валентины Ивановны.

Первыми на сцену вышел симфонический оркестр театра Петруцелли. Это крупнейший театр Италии – 4-ый по счету. Там выступали такие звезды, как Франк Синатра, Лучано Паваротти и многие другие известные всему миру имена. Музыкантам, видимо, было так комфортно выступать в Петербурге перед тысячной аудиторией, что они увлеклись и продлили свое выступление еще на минут 20. А тем временем за сценой в ожидании своего выступления томилась Диана Арбенина.

Первыми на сцену вышел симфонический оркестр театра Петруцелли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я очень люблю классическую музыку, но очень люблю регламент, - сказала она журналистам. Судя по взгляду, артистка немного нервничала. Но это объяснимо: она впервые выступала не только на ПМЭФ, но и на Дворцовой.

Выступление группы состоялось в рамках ПМЭФ и стало подарком все жителям города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для нас огромная ответственность и честь сыграть в городе, где родилась в 1993 году, 28 лет назад, группа «Ночные снайперы», – призналась Арбенина.

К тому же, концерт посвятили медикам и волонтерам, которые боролись с пандемией коронавируса и продолжают это делать. А артистка выросла в семье врачей.

Сыграть на Дворцовой - давняя мечта Дианы. Ведь ее группа появилась именно в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мой папа – хирург. Мы его едва не потеряли: он два раза болел и чудом остался в живых, – разоткровенничалась с журналистами Диана. – Но, надо понимать, что врач всегда должен быть на посту, неважно: холера, чума, коронавирус.

К этому времени итальянские артисты закончили свое выступление, и российская рок-звезда ворвалась на сцену. Дворцовая разрывалась от счастья: все хлопали, кричали, визжали…Ее бешеная энергетика, в хорошем смысле этого слова, сразу передалась зрителям. И те, кто еще полчаса назад сидели с томным видом в партере, танцевали, махали руками и подпевали у самой сцены.

Арбенина как всегда была в боевом настроении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Арбенина сразу предупредила всех, что уснуть здесь точно никому не даст и обязательно окажется в толпе.

- Будет странно, если я откажу себе в этом удовольствии, - заинтриговала гостей российская рок-звезда. - В какой-то момент я просто брошусь со сцены.

Еще одно незапланированное событие: Прямо во время концерта Арбенина подбежала к Валентине Матвиенко и обняла ее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И не соврала! Буквально через 5 минут, на песне «Разбуди меня», на главной площади Петербурга началось что-то невообразимое. Сначала Арбенина побежала к Валентине Матвиенко. Судя по всему, даже охрана артистки не ожидала такого исхода событий. Они еле-еле поспевали за неугомонной и быстрой звездой. Обнявшись с Валентиной Ивановной, Диана залезла на ограждение и быстро прыгнула в толпу. К счастью, обошлось без травм. Фанаты мигом ее подхватили. По бегающим глазам людей было видно, как их переполняли эмоции. Народ ликовал от восторга! Многие пытались ухватиться за солистку «Ночных снайперов», сделать селфи. И у них это получилось!

- Мама, я в шоке! Арбенина только что лежала прямо у меня на руках, - кричала девушка в телефон.

На такое близкое общение звезды с поклонниками не были готовы ни поклонники, ни охранники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Взбодрив Дворцовую, кумир миллионов вернулась на сцену и продолжила всех удивлять. Она не сдерживала своих эмоций: проникновенно и чувственно пела, играла на гитаре, прыгала на сцене, общалась с публикой. Даже подарила свои барабанные палочки, выкинув их в партер.

- Вот это энергетика, что она творит, - не переставали повторять рядом стоящие дамы.

Арбенина дала жару! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чуть больше часа Арбенина «взрывала» свою родную и близкую сердцу Северную столицу. А гости не спешили расходиться, хоть и до закрытия метро оставалось не так много времени. Этот концерт они точно запомнят надолго. По крайней мере, эмоции, судя по фото и видео в соцсетях, у них до сих пор не утихли.