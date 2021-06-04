«Для меня важно быть на ты с публикой»: Туктамышева рассказала об откровенных фотографиях в Instagram и отношениях с фанатами

Елизавета Туктамышева дала новое откровенное интервью, в этот раз на ПМЭФ-21. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Серебряный» триумфатор ЧМ-21 по фигурному катанию и обладательница премии GQ Super Women Елизавета Туктамышева посетила Петербургский международный экономический форум, но не для деловых встреч, а ради нового откровенного интервью. Ее коллега Бетина Попова поговорила с «императрицей льда» на площадке YouTube-канала «Телеспорта». Перво-наперво у Лизы спросили насчет отпуска, откуда она публиковала пикантные фотографии.

- Если говорить об отдыхе, то он был потрясающий. Я ездила на Мальдивы. Правда, была только неделю там, и половину дней лил дождь. Но я была с подругами, и мы всегда находили себе занятия. Что касается фотографий, то для меня очень важно всегда быть на ты со своей публикой. Считаю, если уж ты ведешь соцсети, то будь откровенен с аудиторией. Я не строю из себя другую личность, делюсь тем, какая я есть. Когда ты искренен, публика это чувствует, верит тебе и поддерживает, - считает Елизавета.

Отдохнув, Туктамышева вновь вспоминает все тяготы профессиональной спортсменки. Но, как признается Лиза, ей «в кайф» начать подготовку к Олимпиаде в Пекине.

- Мы съездили в Кисловодск на сборы, потихоньку приходим в тонус, набираем форму. Делаем ОФП. Нужно пока почувствовать, что ты спортсмен, прежде чем выходить на лед. В начале прошлого сезона сложно было взять себя в руки, выйти с карантина. Нельзя сейчас допустить такого, чтобы я не заходила в аксель целый месяц, - говорит фигуристка.

Насчет программы на олимпийский сезон Елизавета пока не откровенничает, держит интригу. Вместе с тренером Алексеем Мишиным и постановщиком Никитой Михайловым они готовят очередные «бомбы» на льду.

- Постановщик у меня тот же, что и ставил прокат под Билли Айлиш, это Никита Михайлов. Мы решили, что с ним получится хорошая произвольная программа в олимпийский сезон. Музыка уже сейчас безумно мне нравится, но пока не до конца все отработали. Хочется скорее представить миру окончательный вариант. Это будет классическая Туктамышева, но более в интересном виде! Мне безумно нравится, я чувствую, что буду кайфовать в олимпийском сезоне, - загорелись глаза у Туктамышевой.

Множество новых «пикантных» прокатов вроде резонансного номера с музыкой Toxic Елизавета не обещает. Все будет, скорее, по классике.

- Если и эпатировать, то только в показательных выступлениях. Там можно самые разные образы примерить, не надо подстраиваться. А в других программах главное «катать себя». Я дала себе задачу – быть собой на льду, катать свои программы, чтобы было видно, в чем я суперсильная. Я работаю над четверным прыжком. Он обязательно нужен в олимпийском сезоне. У меня пока что в голове только один четверной. Но хочу верить, что получится, - надеется спортсменка.

Загадывать, когда подойдет к концу карьера фигуристки, Лиза не хочет. В любом случае, без средств она не останется благодаря бренду одежды.

- Я фигурное катание закончу, если я пойму, что уже ничего не смогу сделать для этого вида спорта, для тренера. Надо просто грамотно подходить к делу, без психологических проблем. Нужно работать, слушать себя, быть немножко мыслителем! – подытоживает Елизавета.

В конце интервью фигуристка отметила, что будет следить за выступление сборной России на Евро-2020, в том числе болеть за любимых зенитовцев. Она уже посмотрела товарищескую игру против Польши и наказала футболистам, чтобы они больше не играли с опаской и от обороны.

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