«Я так жалею, что не привился»: Запашный рассказал о последнем разговоре с тяжелобольным актером Артемом Анчуковым

В Петербурге простились с актером и ринг-анонсером Артемом Анчуковым. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Тинькофф Арене в Санкт-Петербурге простились с актером и известным ринг-анонсером ММА Артемом Анчуковым, который скончался после осложнений от коронавируса. Напомним, артист скончался в возрасте 39 лет, в расцвете сил, так и не реализовав свои многочисленные мечты и планы на карьеру певца, о чем «Комсомолке» рассказали его друзья.

Сначала актера отпевали в церкви. Фото: Артем КИЛЬКИН

На стадион к Артему приехали не только родные и близкие, но и звездные коллеги, среди которых была Татьяна Буланова. Именно с ней у Анчукова были крепкие дружеские отношения в последние годы. Им даже приписывали роман, хотя пара это отвергала и утверждала, что их связывает только творчество – они пели дуэтом на сцене, вместе сочиняли новые композиции и снимали клипы. Сама Татьяна выступать с речью перед гробом друга не стала – на артистке не было лица, настолько тяжело она восприняла трагедию.

Татьяна Буланова с трудом держалась на прощании с другом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожалуй, самые проницательные слова произнес товарищ Артема Эдгард Запашный.

- У него не только много спортивных достижений, но ведь он очень много проявлял себя в культуре. Снимался в кино, в клипах. Вел концерты. Был другом большого количества людей. Самое главное – он не раскрыл свой потенциал. Это был человек с огромным потенциалом. Он в 39 лет многое сделал. А должен был сделать в будущем еще больше! Настолько был талантливым, безумно красивым, - начал Запашный.

Речь Запашного тронула всех присутствующих, в том числе из-за цитаты Артема о вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но главный посыл известного дрессировщика был в конце речи, когда он рассказал о деталях последнего разговора с другом.

- Я вышел к микрофону не только, чтобы похвалить своего друга. Но и для того, чтобы все-таки передать то, что он хотел рассказать людям через меня за несколько дней до смерти. Он мне по телефону сказал: «Эдгар, я так жалею, что не привился». Это цитата… И сказал он это, не прося помощи. Мне кажется, он уже понимал все. Ему помогало много людей в конце, делали все, что можно. Но не смогли. Повторю еще раз его фразу: «Я так жалею, что не привился». Берегите себя, дай бог вам всем здоровья. Друг мой, Царствия тебе Небесного! – закончил с горечью Эдгард.

С Артемом прощались в его, можно сказать, альма-матер - арене для ММА. Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что последние дни Артем Анчуков провел в реанимации. Медики выявили у него тотальное поражение легких. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Но не помогло.

На церемонию прощания пришли десятки людей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Редакция «КП» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Артема Анчукова. Каких-то полгода назад он задорно, с горящими глазами давал нам интервью на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM. А теперь его нет...

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