Начальник Юрия Хованского в ЛДПР заявил, что не работает с блогером уже полгода

Ранее скандальный блогер Юрий Хованский был помощником депутата Госдумы от ЛДПР. Фото: СОЦСЕТИ

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что уже полгода не сотрудничает с блогером Юрием Хованским, которого утром 9 июня задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Напомним, обзорщик городской шавермы и стендап-комик ранее публично спел песню с черным юмором, оправдывающую теракт на Дубровке во время «Норд-Оста».

Блогер-миллионник кроме всех своих заслуг в интернете хвастался, что у него есть партийная корочка помощника депутата Госдумы Василия Власова. Начальник Хованского не отрицает работу с ним и даже хвалит Юрия, однако заверяет, что билет у него отобрали давным-давно.

Василий Власов привлекал к общественной деятельности не только Хованского, но и его друга Мэддисона, повышая медийность партии. Фото: instagram.com/vlasovldpr

- Удостоверение отозвали по рекомендации Высшего совета ЛДПР, – пишет Власов в своем Instagram-аккаунте. – Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним.

Кроме этого член ЛДПР высказал мнение, что история с задержанием блогера намекает, что кто-то целенаправленно хочет опорочить репутацию партии перед грядущими выборами.

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