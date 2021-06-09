СК доставил на допрос блогера Дмитрия Ларина, стендап-оппонента Хованского

Блогера Ларина допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу Юрия Хованского. Фото: YouTube-канал "versusbattleru"

Следком увез на допрос блогера Дмитрия Ларина из-за уголовного дела, возбужденного в отношении Юрия Хованского за оправдание терроризма. Напомним, утром у YouTube-комика прошли обыски, его задержали за экстремистскую песню, в которой он одобрительно отзывается о действиях боевиков в «Норд-Осте».

Ларин – давний оппонент Хованского по стендапу, ранее они даже устроили рэп-разборки друг с другом на Versus Battle. Оба славятся в интернете своим черным юмором. Вот только одного из них это может довести до 7 лет колонии. Как пишет Дмитрий Ларин в своем Telegram-канале «ЛАРИН», его внезапно забрали во дворе дома и допрашивают в качестве свидетеля по делу.

- Полностью осуждаю песню. Ее нужно забыть, уничтожить. Но! Я ему сочувствую. Видно, что человеку просто страшно. Зачем надо было всковыривать это дерьмо, произошедшее миллион лет назад? Он же прилагал все усилия, чтобы этой песни не было на просторе интернета, чтобы ее все забыли, - заступался Ларин за Хованского за пару часов до внезапного допроса.

Добавим, что «Комсомолка» поговорила с заложницей «Норд-Оста», которую потряс цинизм и жестокость в песне Хованского.

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