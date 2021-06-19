«Жизнь уходит из меня»: Бывшая жена Аршавина рассказала про язву и некроз носа

Бывшая жена Андрея Аршавина жалуется на проблемы и просит помощи у подписчиков Инстаграма. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина, недавно напугавшая подписчиков Инстаграма «прощанием со всеми», вновь вышла на связь. В новом посте она рассказала о том, как попала с язвой в больницу, о некрозе носа и как ее спасали врачи. А также снова пожаловалась на то, что осталась без жилья.

- Для тех, кто изрядно требовал доказательств моих страшных, адских страданий в письменных выписках от врачей. Все как есть. А заодно поблагодарить врачей реаниматологов Елизаветинской больницы, что спасли меня, от чего погибают. И первый медицинский, профессора который чудом сделал экстренную операцию мне с некрозом всех носовых пазух. Низкий поклон нашим докторам (Орфография сохранена - Прим.ред), - написала Казьмина в своем Инстаграме.

На опубликованном фото - выписка из Елизаветинской больницы, в которой говорится, что у пациентки была язва желудка с осложнениями: гнойным перитонитом и сепсисом. На больничной койке Казьмина провела почти месяц.

Проблемы с внешностью и здоровьем начались у Казьминой после пластической операции. Фото: СОЦСЕТИ

Далее бывшая жена Аршавина просит помощи у всех своих подписчиков: «И теперь уже еле дыша, прося о помощи всех, кто может. Потому что у меня нет квартир, как здесь пишут мои старшие дети только прописаны у папы, но не имеют права на проживание там со мной».

Она отмечает, что у ее первого мужа («жалею, что от него ушла»), Алексея Казьмина, от которого у Алисы двое первых детей (третья - Есеня - от Аршавина), осталась квартира в Испании, но ее собственности там нет.

- Есть квартира, где живет моя мама с мужем, 38 метров. Есеня не прописана нигде. Я не владею ничем. Засим я очень в тяжелом состоянии здоровья и мои дети отправляются на улицу, без предоставления своей дочери даже однокомнатной квартиры или аренды (Орфография сохранена - Прим.ред), - жалуется экс-супруга зенитовца.

Алиса жалеет, что ушла к Аршавину от первого мужа. Фото: Михаил ФРОЛОВ/Артем КИЛЬКИН

Сейчас, по словам Алисы, ей нужна не только поддержка свекрови и самого Андрей, но и срочная медицинская помощь: «Я действительно разрушаюсь на глазах и жизнь уходит из меня». Но помощи от бывшего мужа она не получает, а его мать и вовсе выселила невестку из коттеджа по суду.

Впрочем, подписчики хоть и жалеют Казьмину, но отмечают, что она и сама могла быть умнее. Тем более, что алименты от Аршавина и от первого мужа она все же получает.

- Алиса, держась за прошлое, вы никогда не поправитесь, у вас алиментов около миллиона, соберите вещи вы с этого дома, закройте дверь, снимите квартиру и живите спокойно, занимайтесь детьми и здоровьем. В данный момент вы боретесь за дом, а это отбирает силы и не дает вам победить недуг <...> у вас обслуживание этого дома в месяц выходит дороже, чем снять квартиру и жить спокойно. Зачем?!?, - пишут в комментариях подписчики. - Уйдите от них, вас эта борьба угнетает. Оставьте им все, переборите себя. Займитесь будущим и детьми. При таких алиментах можно спокойно купить квартиру в рассрочку. Не тратьте жизненную энергию на бывшего и его маму. Здоровья вам, сил и терпения.

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