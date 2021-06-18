Мать Аршавина отсудила коттедж у его бывшей жены Алисы Казьминой

Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина по делу о выселении из дома экс-свекрови. Фото: Артем КИЛЬКИН / instagram.com/arshavina_alisia__mb

Мать легенды «Зенита» Андрея Аршавина все-таки отсудила дом у его бывшей жены Алисы Казьминой. Напомним, после развода экс-супруга продолжала жить в роскошном петербургском коттедже, несмотря на просьбы выехать оттуда. Однако имущество принадлежит не ей, а бывшей свекрови. Как рассказал «Комсомолке» адвокат Алисы Казьминой Павел Волошин, решение суда первой инстанции действительно вступило в законную силу на этой неделе. Алису уже оповестили, и она, очевидно, сильно огорчилась.

- Если я правильно понял интенцию своей доверительницы, она вынуждена продолжать бороться (за дом – Прим.ред.). Для этого у нее есть законные механизмы – обжалования в кассационном порядке и просьба об отсрочке исполнения решения суда. Алиса вынуждена бороться, потому что речь ведь идет не только о ней, но и о маленькой дочери. С ее стороны это и право, и, наверное, обязанность. Сейчас Алиса продолжает жить в указанном доме с дочерью, - сообщил «КП-Петербург» защитник Казьминой.

Примечательно, что кроме этого Алисе вскоре придется судиться с матерью Аршавина во второй раз – уже по делу о неосновательном обогащении за счет проживания в коттедже. Экс-свекровь требует с бывшей невестки ни много ни мало 2 млн рублей за нежелание выселяться. Предварительное слушание назначено на июль, сейчас стороны готовятся к процессу.

Все эти судебные тяжбы наслоились на то, что Казьмина тяжело болеет. Ее лицо поразил аутоиммунный некроз, обезобразивший внешность. Кроме этого она перенесла коронавирус в тяжелой форме и даже провела четыре дня в коме во время перитонита. Пару дней назад Алиса опубликовала в Instagram загадочный пост, где прощается с поклонниками и просит прощения у детей, мамы и бабушки. У подписчиков закралась мысль, что она думает о суициде. Адвокат Казьминой просит, чтобы ее поддержали.

- Кончились силы у нее или нет, это знает только она сама. Но вы не забывайте, что она, во-первых, барышня. Во-вторых, она оказалась в сложной жизненной ситуации. В третьих, к несчастию, не очень здоровая, так уж получилось. На этот жест отчаяния (публикацию в соцсети – Прим.ред.) она имеет право. Думаю, мы все обязаны хотя бы просто по-христиански ей посочувствовать, - подытожил Павел Волошин.

Алиса Казьмина Фото:

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