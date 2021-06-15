«У меня больше нет сил»: Бывшая жена Аршавина простилась с поклонниками и попросила прощения у детей, матери и бабушки

Алиса Казьмина опубликовала загадочный пост в Instagram, попрощавшись с поклонниками. Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена легенды «Зенита» Андрея Аршавина опубликовала загадочный пост в своем аккаунте в Instagram, где внезапно простилась с подписчиками и попросила прощения у своих родных. Напомним, в 2021 году Алиса Казьмина, по ее словам, лечит целый букет болезней. Во-первых, ее уже давно мучает аутоиммунный некроз, обезобразивший ее лицо. Во-вторых, Казьмина переболела злополучным коронавирусом в тяжелой форме. В-третьих, после этого у нее диагностировали перитонит, а затем ее даже ввели в искусственную кому на четыре дня. Далее Алиса в эфире федерального телеканала жаловалась на пролежни на ногах. На все это наслоилась и история с выселением из коттеджа Аршавина, принадлежащего его матери.

Еще недавно Алиса радостно сообщала о состоявшемся интервью с автором популярного YouTube-канала "Лучше правду". Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

По словам Казьминой, сейчас у нее попросту опускаются руки из-за кучи бед, атаковавших ее. Она прощается с подписчиками и благодарит их за поддержку. Отдельные теплые слова предназначаются бабушке, которую Алиса, как она пишет, «забросила». У детей она просит прощения за то, что не может обеспечить им достойную жизнь и «просто дать жилье». Женщина пишет, что это ее последний пост в соцсети.

- Прости меня бабуля и детки, у меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля и терпение. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все. Просто потому что так захотелось. Я без сил, кто просил яростно о моих мольбах перед другими людьми, так вот – я уже стою на коленях, так случилось за два дня. И мне с них уже не подняться, - пишет Алиса в своем Instagram.

Тот самый загадочный пост. Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Подписчики экс-супруги Аршавина, как и всегда, разделились на два лагеря: одни уверены, что это очередная манипуляция женщины и повод для хайпа, а другие призывают Алису бороться до конца, несмотря на все трудности.

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