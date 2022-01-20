«Есть шанс достать его из Израиля»: Почему спустя 30 лет следствие решило добиться суда над обвиняемым в убийстве Игоря Талькова

Валерий Шляфман находится в Израиле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дело об убийстве Игоря Талькова пылится у следователей ровно 30 лет. Все это время родственники певца пытаются добиться, чтобы выстрел, сделанный 6 октября 1991-го во дворце спорта «Юбилейный», не остался безнаказанным. Напомним, пуля из револьвера попала в автора хита "Чистые пруды" во время потасовки с директором певицы Азизы Игорем Малаховым и директором самого Талькова - Валерием Шляфманом.

Пистолет принадлежал Малахову, однако стрелял в Талькова, как выяснило следствие, все-таки его приближенный. И вот, спустя 30 лет, следствие неожиданно потребовало заочно арестовать обвиняемого Шляфмана, а суд согласился! "КП" узнала, как отреагировали на это решение семья и друзья Талькова, а также, чем это может обернуться для эмигранта Шляфмана.

"ЕСТЬ ШАНСЫ, ЧТО ИЗРАИЛЬ ВЫДАСТ ШЛЯФМАНА"

Уголовное дело об убийстве Талькова в ГСУ СКР Петербурга возобновили в 2017 году после подачи целого ряда заявлений со стороны вдовы певца Татьяны. Однако на возобновлении дела тогда все и закончилось. Его расследуют по статье "Убийство по неосторожности", максимальное наказание по которому - до 5 лет колонии.

Поначалу Шляфман был лишь свидетелем, так как уверял, что стрелял в Талькова именно Малахов. Однако позже экспертизы показали, что пулю выпустил именно Шляфман.

Игорь Тальков был убит 30 лет назад

- Во время концерта известных эстрадных исполнителей возник конфликт с участием Игоря Малахова, представлявшего интересы одной из исполнительниц, с певцом Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом из-за очередности выступлений артистов, - рассказывают в ГСУ СКР по Петербургу. - Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы «Наган» с целью его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом, осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей, произвел выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия.

Из этих слов становится понятно, что следователи не считают, что Шляфман вопреки всем версиям намеренно пытался убить Талькова. Он целился именно в Малахова. Поэтому Шляфману вменили еще одну статью - "Покушение на убийство".

- Суд согласился, что избрание иной меры, кроме стражи, невозможно. Сроки давности по делу не истекли. Следствие приостанавливалось в связи с розыском Шляфмана, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Мера Шляфману избрана на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ.

Шляфман так и не раскаялся

Сам Шляфман уже давно бежал в Израиль, где получил гражданство. Это и осложняло расследование. Однако в суде отметили, что между Россией и Израилем хоть и нет договора о правовой помощи, у следователей есть и другие рычаги заполучить Шляфмана. Один из них - меморандум о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Минюстом Израиля.

- Потенциально выдача Шляфмана РФ возможна, - добавили в суде. - Следователь сообщил, что им направлен запрос в Израиль о правовой помощи.

"МЫ ЭТОГО ЖДАЛИ 30 ЛЕТ"

Для родственников Игоря Талькова такое решение стало как глоток свежего воздуха впервые за эти долгие годы. Вдова певца Татьяна сейчас изучает решение суда. Пока что-либо говорить об этом она не стала. Но ее адвокат заявила, что семья рада этому решению.

- Прошло уже 30 лет, поэтому для данного дела заочный арест - это неординарный случай. Но он ожидаемый, потому что все доказательства вины Шляфмана имеются, - пояснил "КП-Петербург" адвокат семьи Талькова Нина Аверина. - Мы на протяжении 2018 и 2019 годов, после того, как дело возобновили, подали следователям ряд заявлений. Следствие шло нам навстречу и удовлетворяло их. У нас была встреча с руководством СКР в Петербурге с участием следователя. Мы высказали и написали целый ряд замечаний, просьб, заявлений. Они были услышаны. Дело взял на контроль глава СКР Александра Бастрыкин. Я думаю, что в том числе благодаря журналистам, которые нам дают возможность рассказать ситуацию по делу, мы достигли такого результата. Сейчас мы просим переквалифицировать действия Шляфмана на "Убийство с особой жестокостью", чтобы дело было рассмотрено судом заочно, был вынесен приговор.

Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года в за кулисами концертного зала в Ленинграде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нина Аверина также уверена, что теперь следствие может вести переговоры с Израилем для выдачи Шляфмана.

- Как семья приняла это решение, как вы думаете? Это то, чего они добавилась все эти 30 лет! - подытожила Аверина.

"ШЛЯФМАН ТАК И НЕ РАСКАЯЛСЯ"

Решение суда об аресте радостно восприняли и другие свидетели той роковой драки.

- Реакция у меня самая положительная, - пояснил "КП-Петербург" охранник Игоря Талькова Владислав Черняев. - Шляфман два месяца всего отработал у Игоря. За это время он организовал четыре потасовки, он каждый день провоцировал людей из-за пустяков и все преподносил Игорю так: "Все против тебя, хотят сорвать концерт, один я с этим борюсь". Как там все было в Юбилейном? Шляфмана попросили поменять выступления Игоря Талькова и Азизы по времени. И Игорь поменялся бы, вопросов нет. Но Шляфман пошел разбираться с Малаховым. Его там оскорбили, назвали Васей. И у Шляфмана сыграли амбиции. Он пришел к Игорю и сказал, что там в ультимативной форме в приказной порядке тебя хотят поменять с Азизой, они хотят тебя унизить. Малахов пришел, начался конфликт. Во время него Малахов достал свой револьвер, потом он уже начал его убирать. Но Шляфман побежал к Игорю и начал кричать, что там достали пистолет. Игорь взял газовый пистолет, началась потасовка. Шляфман забрал револьвер у Малахова. И прозвучал выстрел, может, непреднамеренный. Я не думаю, что Шляфман специально стрелял в Игоря.

Шляфман просил охранников Талькова дать показания против Малахова

Однако, как вспоминает охранник Талькова, его поразило поведение Шляфмана на похоронах.

- Тело Игоря привезли, Шляфман стоял, у него никакого сожаления не было. Он сказал так: "Ну, так получилось". И все, я не видел раскаяния какого-то. А сейчас Шляфман всем говорит, что он герой, денег Игорь заработал благодаря ему, - вздыхает охранник Талькова.

Сейчас следствие через Генпрокуратуру будет добиваться выдачи Шляфмана.

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