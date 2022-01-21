Сменил фамилию, залез в долги, удалил соцсети: Как и где живет после смерти Игоря Талькова его предполагаемый убийца Валерий Шляфман

Убийство Игоря Талькова остается безнаказанным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Петербурге впервые за 30 лет произошел прорыв в деле об убийстве автора хита "Чистые пруды" Игоря Талькова. Певца застрелили в 1991 году в "Юбилейном", где он должен был петь вместе с Газмановым, Игорем Николаевым и Наташей Королевой. Однако до сцены Тальков так и не дошел. В "Юбилейном" произошла ссора из-за того, что Азиза просила поменяться с ней временем выступления. Во время потасовки директор Азизы Малахов вытащил револьвер, который отобрал у него директор Талькова Валерий Шляфман. По версии следствия, Шляфман хотел выстрелить в Малахова, но попал в своего босса. От пулевых ранений певец скончался на месте.

Шляфман сразу после этого покинул страну. Через Украину он улетел в Израиль, где получил гражданство. Все эти годы он живет там. Однако недавно суд в Петербурге заочно арестовал беглеца. Сейчас следствие через Генпрокуратуру будет добиваться выдачи Шляфмана у Израиля. "КП" узнала, как живет предполагаемый убийца Талькова эти 30 лет в изгнании.

Шляфман получил гражданство Израиля Фото: СОЦСЕТИ

"ПЫТАЛСЯ УСТРОИТЬСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ МУЗЫКИ"

- Здесь гражданство выдают всем, если ты еврей или у тебя в роду были евреи, - рассказал «КП» знакомый Шляфмана из Израиля Борис Турчинский. – Достаточно даже, если у вас бабушка еврейка, поэтому он легко тут и обосновался. Но одно дело обосноваться, а совсем другое найти работу. У нас с ним есть общий друг – это музыкальный учитель Шляфмана. Насколько я знаю, он сначала у него отучился играть на кларнете. А потом Шляфмана, если мне память не изменяет, учился в Донецком музыкальном педагогическом институте. Закончив его, он и обратился ко мне за помощью. Я работаю в ведущей консерватории Израиля. Он просил найти для него работу преподавателем игры на кларнете. Шляфман был способным, но у нас тогда никаких ставок не было, поэтому работу он не получил.

Тальков не успел выступить в "Юбилейном" Фото: архив семьи

После переезда Шляфман активно искал работу. Как говорят, первое время пытался открыть магазин. Но в Тель-Авиве быстро распространялись новости, чтобы подозреваемый в убийстве Талькова живет теперь у них в городе. Из-за этого лишнего внимания Шляфману пришлось залечь на дно. Он даже взял фамилию своей жены.

- Он там женился, у него родилось двое детей, - делится адвокат семьи Талькова Нина Аверина. – Однако дела у него там не гладко шли.

"СЕЙЧАС ОН В ДОЛГАХ"

В Израиле Шляфман решил не изменять себе и устроился работать в фирму по продаже билетов на выступление звезд. Однако некоторые подозревают, что это не весь его заработок.

У Шляфмана в Израиле родились дети Фото: СОЦСЕТИ

- Я слышала, что он там занимается сутенерством, у него большие долги, - продолжает Нина. – В общем, Израиль от него не в восторге, неблагонадежный гражданин. Думаю, они будут рады от него избавиться.

Сами же приятели Шляфмана уже давно ничего не слышали о нем. Он пропал сразу после того, как узнал, что в России возобновили против него уголовное дело.

- Мне кажется, он поменял фамилию и живет уже где-то в провинции, - пожимает плечами Турчинский. – Вы когда ко мне обращались несколько лет назад, я пытался его найти. Однако он после этого удалил свои страницы в соцсетях. Никакой связи с ним нет. Поэтому его придется поискать. Но в Израиле тут уже все знают, что в России Шляфмана арестовали заочно. Местные СМИ об этом активно пишут. Однако они дают приписку, «что мы своих граждан не выдаем».

Шляфман свою вину не признает Фото: СОЦСЕТИ

В России же уверены, что шанс добраться до Шляфмана есть. И пусть это даже произойдет «через сто веков», как когда-то сам пел Тальков в песне «Я вернусь».

«КП» будет следить за развитием событий.

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