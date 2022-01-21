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21 января 2022 15:07

Сменил фамилию, залез в долги, удалил соцсети: Как и где живет после смерти Игоря Талькова его предполагаемый убийца Валерий Шляфман

Друзья рассказали о жизни обвиняемого в убийстве Игоря Талькова Валерия Шляфмана после побега из России
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Убийство Игоря Талькова остается безнаказанным

Убийство Игоря Талькова остается безнаказанным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Петербурге впервые за 30 лет произошел прорыв в деле об убийстве автора хита "Чистые пруды" Игоря Талькова. Певца застрелили в 1991 году в "Юбилейном", где он должен был петь вместе с Газмановым, Игорем Николаевым и Наташей Королевой. Однако до сцены Тальков так и не дошел. В "Юбилейном" произошла ссора из-за того, что Азиза просила поменяться с ней временем выступления. Во время потасовки директор Азизы Малахов вытащил револьвер, который отобрал у него директор Талькова Валерий Шляфман. По версии следствия, Шляфман хотел выстрелить в Малахова, но попал в своего босса. От пулевых ранений певец скончался на месте.

Шляфман сразу после этого покинул страну. Через Украину он улетел в Израиль, где получил гражданство. Все эти годы он живет там. Однако недавно суд в Петербурге заочно арестовал беглеца. Сейчас следствие через Генпрокуратуру будет добиваться выдачи Шляфмана у Израиля. "КП" узнала, как живет предполагаемый убийца Талькова эти 30 лет в изгнании.

Шляфман получил гражданство Израиля

Шляфман получил гражданство Израиля

Фото: СОЦСЕТИ

"ПЫТАЛСЯ УСТРОИТЬСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ МУЗЫКИ"

- Здесь гражданство выдают всем, если ты еврей или у тебя в роду были евреи, - рассказал «КП» знакомый Шляфмана из Израиля Борис Турчинский. – Достаточно даже, если у вас бабушка еврейка, поэтому он легко тут и обосновался. Но одно дело обосноваться, а совсем другое найти работу. У нас с ним есть общий друг – это музыкальный учитель Шляфмана. Насколько я знаю, он сначала у него отучился играть на кларнете. А потом Шляфмана, если мне память не изменяет, учился в Донецком музыкальном педагогическом институте. Закончив его, он и обратился ко мне за помощью. Я работаю в ведущей консерватории Израиля. Он просил найти для него работу преподавателем игры на кларнете. Шляфман был способным, но у нас тогда никаких ставок не было, поэтому работу он не получил.

Тальков не успел выступить в "Юбилейном" Фото: архив семьи

Тальков не успел выступить в "Юбилейном" Фото: архив семьи

После переезда Шляфман активно искал работу. Как говорят, первое время пытался открыть магазин. Но в Тель-Авиве быстро распространялись новости, чтобы подозреваемый в убийстве Талькова живет теперь у них в городе. Из-за этого лишнего внимания Шляфману пришлось залечь на дно. Он даже взял фамилию своей жены.

- Он там женился, у него родилось двое детей, - делится адвокат семьи Талькова Нина Аверина. – Однако дела у него там не гладко шли.

"СЕЙЧАС ОН В ДОЛГАХ"

В Израиле Шляфман решил не изменять себе и устроился работать в фирму по продаже билетов на выступление звезд. Однако некоторые подозревают, что это не весь его заработок.

У Шляфмана в Израиле родились дети

У Шляфмана в Израиле родились дети

Фото: СОЦСЕТИ

- Я слышала, что он там занимается сутенерством, у него большие долги, - продолжает Нина. – В общем, Израиль от него не в восторге, неблагонадежный гражданин. Думаю, они будут рады от него избавиться.

Сами же приятели Шляфмана уже давно ничего не слышали о нем. Он пропал сразу после того, как узнал, что в России возобновили против него уголовное дело.

- Мне кажется, он поменял фамилию и живет уже где-то в провинции, - пожимает плечами Турчинский. – Вы когда ко мне обращались несколько лет назад, я пытался его найти. Однако он после этого удалил свои страницы в соцсетях. Никакой связи с ним нет. Поэтому его придется поискать. Но в Израиле тут уже все знают, что в России Шляфмана арестовали заочно. Местные СМИ об этом активно пишут. Однако они дают приписку, «что мы своих граждан не выдаем».

Шляфман свою вину не признает

Шляфман свою вину не признает

Фото: СОЦСЕТИ

В России же уверены, что шанс добраться до Шляфмана есть. И пусть это даже произойдет «через сто веков», как когда-то сам пел Тальков в песне «Я вернусь».

«КП» будет следить за развитием событий.

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