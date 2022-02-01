Тело пропавшей под Новгородом годовалой девочки 8 дней лежало на участке дома напротив. Как нашли ребенка и почему молчала соседка

Девочка найдена. Погибла

Под Новгородом следователи, наконец, продвинулись в распутывании мрачного детектива из небольшого города Холм. Спустя 8 дней поисков там нашли тело годовалой девочки Алины (имя изменено - прим.ред.), которая пропала 24 января. Многодетная мать девочки Кристина раньше утверждала, что ребенок пропал, когда они с сожителем - Спартаком - пошли в баню стирать белье. Позже во время обысков следователи в печи дома семьи нашли кости, которые могли принадлежать ребенку. К счастью, они принадлежали щенку, который умер в семье незадолго до трагедии.

Однако во время допросов мать Алины призналась, что считает убийцей своего ребенка - Спартака. Якобы девочка мешала их интимной жизни. Сам Спартак заявил, что в расправе над ребенком виновата мать. Якобы она сама призналась, что задушила ребенка. Обоих взяли под арест. Но девочку так и не могли найти.

И сейчас тело все же смогли обнаружить. Малышка лежала в снегу на участке соседей. "КП-Петербург" нашла хозяйку этого дома и узнала, как тело попало к ним в огород.

"ЕЕ ДЕТИ БЫВАЛИ У МЕНЯ, НО ДЕВОЧКА - НИКОГДА"

- Я семью Кристины знаю давно, они живут в доме напротив нас, между нами еще несколько домов, то есть - метров 200-300, - пояснила "КП-Петербург" хозяйка дома Вера. - Раньше они жили здесь всей семьей - она, муж и восемь детей. Ее супруг часто приходил к нам за насосом, сигаретами. Общительный, нормальный мужик, лучше она была с ним. Они разошлись, когда младшей девочке исполнился год Я разговаривала с Кристиной по этому поводу, она сказала, что муж все деньги пропивал, не помогал ей, поднял на нее руку, и она его прогнала. Никто из них не работал - жили на детское пособие.

Ребенка искали восемь дней

После этого Кристина стала жить со Спартаком. В это время опека и изъяла у них старших детей, когда мать оставила их одних и уехала в Москву брать кредит. Тогда ее сыновей и дочерей и забрали. Но младшего ребенка оставили. Как говорят в опеке, до 3 лет детей в приют не берут. О самом же отчиме соседи узнали уже после пропажи Алины.

- Ко всем детям Кристина нормально относилась, не могу что-то плохого сказать, - продолжает Вера. - Эта девочка к нам никогда не заходила, а остальные все дети приходили играть во двор с моим младшим ребенком. Алина же была маленькая и я видела ее только в колясочке. Когда дети играли у нас, Кристина за ними приходила, они собирались и, как бусинки, шли домой. Я никогда не слышала криков от матери или разговоров, что она била детей. Говорят только, что в последнее время она пила, но я сама не видела...

В день пропажи ребенка Вера видела мать и отчима малышки. Но и предположить не могла, чем все обернется.

Мать ребенка арестована

- Пришла полиция: "Вы не видели тут ребенка?". Я выскочила на улицу, увидела, что Кристина и ее сожитель выбегали от других соседей, делали вид, что искали ребенка. Больше я их не видела, - вспоминает Вера. - Поговорить с Кристиной даже не успела.

"Я УВИДЕЛА ДЕТСКИЕ НОЖКИ"

На своем участке семья Веры не видела ребенка. Все было запорошено снегом. Как она говорит, девочку заметил каким-то образом пролетавший мимо дрон.

- Мы сами на огород не ходим. Полиция к нам приехала часов в 11 вечера, они мне и сообщили, что у меня в огороде труп девочки, - вздыхает соседка Кристины. - Я вышла с ними. Они начали копать. От лопаты послышался твердый звук и полицейские поняли, что это она. Я увидела кровь - несколько капель, увидела ножки ребенка и у меня случилась истерика. Кровь была на снегу - от девочки. Больше я ничего не видела, я убежала. Потом полиция мне сказала, что девочка лежала лицом вниз в сугробе. От моего забора метрах в пяти. Я там не смотрела, я не думала, что ребенок может уйти сюда. Да и волонтеры у меня тут везде топали, они были и в сарае, и в бане, и дома все осмотрели. Следов никаких в то время не было уже, все замело - огород как чистое поле был.

Отчим не признает вину

Вера уверена, что девочка не могла притопать к ней своими ножками.

- Тело подбросили, я уверена в этом, - сокрушается Вера. - Если бы ребенок шел самостоятельно по сугробам и даже завалился в снег, он бы не валялся в такой форме. У нее ножки лежали, как у солдатика, ее просто туда положили и ушли, вот и все. Да и девочка бы шла по улице, уже бы кричала! Она маленький ребенок, холодно, она в носочках и колготках, мамы нет. Она бы не дошла до огорода без плача, а в тот день было ужасно тихо. Да и у меня есть калитка, она открывается на себя. Чтобы ребенок ее открыл - не может быть такого. Там железная петля, она высоко, ребенок это не достанет. Да и вообще тут надо перейти через дорогу, и еще два дома пройти!

"КТО-ТО ПРОБРАЛСЯ КО МНЕ НА УЧАСТОК"

Только сейчас Вера вспомнила, что в день пропажи ребенка, она заметила одну странность.

- Была такая ситуация часов в 7-9 вечера: на улице было темно, горели фонари, как я услышала хруст снега и визг собак около дома, - вспоминает соседка Кристины. – Какой-то пес выл так, будто его тянут за шкирку. Я решила, что волки грызут собак. Оделась, вышла, но на улице не было никого, только собачьи следы на снегу. Только сейчас, когда нашли труп, я поняла. Что, судя по всему, кто из членов семьи девочки понес ко мне труп, а их собака увязалась за ними. Тело они бросили у меня, но пес не хотел отходить от девочки. Тогда собаку потащили за шкирку с моего участка обратно домой, вот она и выла.

Следователи обыскали дом ребенка Фото: СКР

Сейчас Вера готовится проходить полиграф. На этом настояли следователи.

- Мне неприятна эта процедура, но я рада, что нашли сейчас тело, а не весной, когда мой ребенок туда бы зашел, - заключает соседка Кристины.

Ранее следователи возбудили дело об убийстве ребенка. Тело девочки направили в морг для вскрытия.

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