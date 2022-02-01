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1 февраля 2022 11:14

Тело пропавшей под Новгородом годовалой девочки 8 дней лежало на участке дома напротив. Как нашли ребенка и почему молчала соседка

Соседка пропавшей под Новгородом годовалой девочки заявила, что тело ребенка ей подбросили на участок
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Девочка найдена. Погибла

Девочка найдена. Погибла

Под Новгородом следователи, наконец, продвинулись в распутывании мрачного детектива из небольшого города Холм. Спустя 8 дней поисков там нашли тело годовалой девочки Алины (имя изменено - прим.ред.), которая пропала 24 января. Многодетная мать девочки Кристина раньше утверждала, что ребенок пропал, когда они с сожителем - Спартаком - пошли в баню стирать белье. Позже во время обысков следователи в печи дома семьи нашли кости, которые могли принадлежать ребенку. К счастью, они принадлежали щенку, который умер в семье незадолго до трагедии.

Однако во время допросов мать Алины призналась, что считает убийцей своего ребенка - Спартака. Якобы девочка мешала их интимной жизни. Сам Спартак заявил, что в расправе над ребенком виновата мать. Якобы она сама призналась, что задушила ребенка. Обоих взяли под арест. Но девочку так и не могли найти.

И сейчас тело все же смогли обнаружить. Малышка лежала в снегу на участке соседей. "КП-Петербург" нашла хозяйку этого дома и узнала, как тело попало к ним в огород.

"ЕЕ ДЕТИ БЫВАЛИ У МЕНЯ, НО ДЕВОЧКА - НИКОГДА"

- Я семью Кристины знаю давно, они живут в доме напротив нас, между нами еще несколько домов, то есть - метров 200-300, - пояснила "КП-Петербург" хозяйка дома Вера. - Раньше они жили здесь всей семьей - она, муж и восемь детей. Ее супруг часто приходил к нам за насосом, сигаретами. Общительный, нормальный мужик, лучше она была с ним. Они разошлись, когда младшей девочке исполнился год Я разговаривала с Кристиной по этому поводу, она сказала, что муж все деньги пропивал, не помогал ей, поднял на нее руку, и она его прогнала. Никто из них не работал - жили на детское пособие.

Ребенка искали восемь дней

Ребенка искали восемь дней

После этого Кристина стала жить со Спартаком. В это время опека и изъяла у них старших детей, когда мать оставила их одних и уехала в Москву брать кредит. Тогда ее сыновей и дочерей и забрали. Но младшего ребенка оставили. Как говорят в опеке, до 3 лет детей в приют не берут. О самом же отчиме соседи узнали уже после пропажи Алины.

- Ко всем детям Кристина нормально относилась, не могу что-то плохого сказать, - продолжает Вера. - Эта девочка к нам никогда не заходила, а остальные все дети приходили играть во двор с моим младшим ребенком. Алина же была маленькая и я видела ее только в колясочке. Когда дети играли у нас, Кристина за ними приходила, они собирались и, как бусинки, шли домой. Я никогда не слышала криков от матери или разговоров, что она била детей. Говорят только, что в последнее время она пила, но я сама не видела...

В день пропажи ребенка Вера видела мать и отчима малышки. Но и предположить не могла, чем все обернется.

Мать ребенка арестована

Мать ребенка арестована

- Пришла полиция: "Вы не видели тут ребенка?". Я выскочила на улицу, увидела, что Кристина и ее сожитель выбегали от других соседей, делали вид, что искали ребенка. Больше я их не видела, - вспоминает Вера. - Поговорить с Кристиной даже не успела.

"Я УВИДЕЛА ДЕТСКИЕ НОЖКИ"

На своем участке семья Веры не видела ребенка. Все было запорошено снегом. Как она говорит, девочку заметил каким-то образом пролетавший мимо дрон.

- Мы сами на огород не ходим. Полиция к нам приехала часов в 11 вечера, они мне и сообщили, что у меня в огороде труп девочки, - вздыхает соседка Кристины. - Я вышла с ними. Они начали копать. От лопаты послышался твердый звук и полицейские поняли, что это она. Я увидела кровь - несколько капель, увидела ножки ребенка и у меня случилась истерика. Кровь была на снегу - от девочки. Больше я ничего не видела, я убежала. Потом полиция мне сказала, что девочка лежала лицом вниз в сугробе. От моего забора метрах в пяти. Я там не смотрела, я не думала, что ребенок может уйти сюда. Да и волонтеры у меня тут везде топали, они были и в сарае, и в бане, и дома все осмотрели. Следов никаких в то время не было уже, все замело - огород как чистое поле был.

Отчим не признает вину

Отчим не признает вину

Вера уверена, что девочка не могла притопать к ней своими ножками.

- Тело подбросили, я уверена в этом, - сокрушается Вера. - Если бы ребенок шел самостоятельно по сугробам и даже завалился в снег, он бы не валялся в такой форме. У нее ножки лежали, как у солдатика, ее просто туда положили и ушли, вот и все. Да и девочка бы шла по улице, уже бы кричала! Она маленький ребенок, холодно, она в носочках и колготках, мамы нет. Она бы не дошла до огорода без плача, а в тот день было ужасно тихо. Да и у меня есть калитка, она открывается на себя. Чтобы ребенок ее открыл - не может быть такого. Там железная петля, она высоко, ребенок это не достанет. Да и вообще тут надо перейти через дорогу, и еще два дома пройти!

"КТО-ТО ПРОБРАЛСЯ КО МНЕ НА УЧАСТОК"

Только сейчас Вера вспомнила, что в день пропажи ребенка, она заметила одну странность.

- Была такая ситуация часов в 7-9 вечера: на улице было темно, горели фонари, как я услышала хруст снега и визг собак около дома, - вспоминает соседка Кристины. – Какой-то пес выл так, будто его тянут за шкирку. Я решила, что волки грызут собак. Оделась, вышла, но на улице не было никого, только собачьи следы на снегу. Только сейчас, когда нашли труп, я поняла. Что, судя по всему, кто из членов семьи девочки понес ко мне труп, а их собака увязалась за ними. Тело они бросили у меня, но пес не хотел отходить от девочки. Тогда собаку потащили за шкирку с моего участка обратно домой, вот она и выла.

Следователи обыскали дом ребенка Фото: СКР

Следователи обыскали дом ребенка Фото: СКР

Сейчас Вера готовится проходить полиграф. На этом настояли следователи.

- Мне неприятна эта процедура, но я рада, что нашли сейчас тело, а не весной, когда мой ребенок туда бы зашел, - заключает соседка Кристины.

Ранее следователи возбудили дело об убийстве ребенка. Тело девочки направили в морг для вскрытия.

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