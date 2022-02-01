Нашли недалеко от дома. Подробности обнаружения пропавшей под Новгородом годовалой девочки

тело пропавшей девочки нашли рядом с домом. Фото: СУ СКР по Новгородской области.

Стали известны подробности обнаружения тела годовалой девочки, пропавшей 24 января из частного дома в городе Холм Новгородской области. Малышку погибшей нашли поисковики добровольческого отряда «Феникс». Причем нашли совсем рядом с домом.

- Девочку нашли недалеко от дома, это не лесная местность. Причину смерти покажет экспертиза, пока сами не знаем, - сообщили «КП-Петербург» в «Фениксе».

На место сразу же были вызваны представитель правоохранительных органов. Тело осмотрел эксперт, но ввиду того, что трупик больше недели пролежал в снегу, сказать что-то определенное он не смог.

- Видимых следов насильственной смерти нет, но тело сильно замерзло. На месте был эксперт, но ничего толком пояснить не смог. Рядом есть кровь, как она появилась непонятно, требуется вскрытие. Труп везут в морг Новгорода, - добавил источник.

Напомним, что мать и отчим девочки задержаны и помещены в СИЗО. Во время избрания меры пресечения в суде оба давали друг против друга показания, обвиняя в убийстве малышки.

Ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Расследование обстоятельств гибели ребенка продолжается. Его взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

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