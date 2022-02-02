Умер знаменитый кот Ося, хранитель музея Анны Ахматовой в Петербурге

Умер хранитель музея Ахматовой кот Ося, которого искали всем Петербургом после пропажи / Фото: Музей Ахматовой

В Санкт-Петербурге умер кот Ося - хранитель музея Анны Ахматовой на Литейном проспекте. Рыжий талисман больше 15 лет прожил в Фонтанном доме, встречая гостей и гуляя по саду во внутреннем дворе музея. В минувшем году он стал одним из самых известных котов России. Об этом 2 февраля 2022 года сообщили в пресс-службе Фонтанного дома.

- Больше полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном Доме, встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и для многих стал символом нашего музея. Про него снимали телесюжеты, писали статьи, он даже стал героем книги «Данный кот прописан в центре», - поведали в музее.

Кот был хранителем музея более 15 лет / Фото: Музей Ахматовой

Минувшей осенью весь Петербург с замиранием сердца следил за историей его пропажи. Кота забрала из арки музея девушка, решив, что он бездомный. Несколько дней работники музея обращались за помощью к горожанам, в надежде найти своего любимца. В итоге Ося вернутся домой, а вместе с этим еще несколько котов, которые оказались похожи на него, обрели свой теплый уголок.

Когда Ося снова вернулся в музей, то его отправили на пенсию по состоянию здоровья. Он начал жить у одной из работниц музея. У кота диагностировали проблемы с сердцем. В итоге рыжий любимец скончался.

- У Оси была долгая и хорошая жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие в его судьбе, - сказали в музее.

"КП-Петербург" выражает соболезнования музею Анны Ахматовой в связи с горькой утратой.

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